Durere fără margini: a murit Roxana Moise, sportiva si mamă a doi copii

marți, 2 decembrie 2025

Cu durere imensă în suflet anunțăm trecerea prematură a Roxanei Moise, o sportivă desăvârșită și un om cu totul special. Fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și cunoscută publicului larg ca fostă războinică Exatlon, Roxana a fost mereu un model de forță, determinare și optimism.

La doar 39 de ani, destinul a smuls dintre noi o mamă devotată, care lasă în urmă doi copii și o comunitate întreagă marcată de această pierdere uriașă. Cei care au cunoscut-o își vor aminti mereu energia, zâmbetul cald și bunatatea ei.

Dumnezeu să o odihnească!