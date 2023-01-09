Două grădinițe din Râmnicu Vâlcea intră în anul 2026 în „haine” complet noi

joi, 18 decembrie 2025

Două grădinițe din Ostroveni intră în anul 2026 în „haine” complet noi

Primarul Mircia Gutău a inaugurat miercuri, 17 decembrie, lucrările de reabilitare și modernizare realizate în ultima perioadă la două grădinițe din cartierul Ostroveni. La Grădinița cu program prelungit nr. 6 lucrările, finanțate de la bugetul local, au constat în reabilitarea zonei exterioare și a împrejmuirilor, a locului de joacă, a acoperișului și a fațadelor, realizându-se și o pictură murală de peste 17 mp menită să crească atractivitatea imobilului în rândul celor 180 de preșcolari de aici. La Grădinița nr. 14, unitate preșcolară cu o capac itate de 115 copii, lucrările de eficientizare energetică a imobilului derulate în cadrul unui proiect cu o finanțare PNRR nerambursabilă de peste 2,8 milioane lei au fost mai complexe și au constat în izolarea termică a fațadei (partea vitrată și partea opacă), a soclului, a planșeului de peste ultimul nivel și a planșeului peste subsol), montarea de sisteme alternative de producere a energiei (panouri solare), intervenții la sistemele de iluminat și de incendiu și montarea unei instalații proprii de detecție, semnalizare și alarmare la incediu.

