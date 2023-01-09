marți, 16 decembrie 2025

Document șoc în PUG-ul orașului Băile Govora! Arhitectul oengist Tîrcă vrea biserici mascate și monumente eliminate!

Scandalul InfluencePUG: cum studiul istoric impus în PUG-ul Băilor Govora cere mascarea Paraclisului și eliminarea Monumentului Eroilor

Planul Urbanistic General al Băilor Govora a depășit de mult zona unei simple controverse tehnice. Conținutul Studiului Istoric General, document esențial pentru viitorul stațiunii, arată clar că nu vorbim despre protejarea patrimoniului, ci despre un demers radical, cu efecte directe asupra memoriei colective și asupra funcționării orașului. Analiza atentă a documentului semnat de Radu George Tîrcă și de echipa sa scoate la iveală recomandări care frizează absurdul și ridică întrebări serioase privind motivația reală a acestui studiu.

Paraclisul – tratat ca element „toxic” ce trebuie mascat

Una dintre cele mai tulburătoare prevederi vizează Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului”. În loc să fie pus în valoare, restaurat sau integrat firesc în peisajul istoric al stațiunii, lăcașul de cult este tratat ca un element deranjant din punct de vedere vizual. Studiul recomandă explicit mascarea sau „integrarea” paraclisului prin perdele de vegetație realizate din plantații compacte de arbori și arbuști. Cu alte cuvinte, o biserică devine, în viziunea autorilor, ceva ce trebuie ascuns privirii publice, nu protejat sau valorizat. Este o abordare păgână, de tip userist, greu de justificat într-un document care se pretinde a fi istoric și de protecție a patrimoniului.

Monumentul Eroilor – propus pentru ELIMINARE

Și mai grav este tratamentul aplicat Monumentului Eroilor Neamului. Studiul istoric propune eliminarea sau mutarea acestuia din intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Horea, Cloșca și Crișan și Statului, invocând necesitatea „eliberării perspectivei istorice”. Vorbim despre un monument ridicat în memoria eroilor care au murit pentru această țară, un reper simbolic și moral al comunității. Ideea că un astfel de monument ar trebui eliminat dintr-un spațiu public central pentru a face loc unei „perspective” abstracte arată o ruptură gravă între autorii documentului și realitatea istorică și socială a orașului.

Primăria nu mai are voie nici să toaleteze copacii

Studiul nu se oprește aici. Parcul Băilor Govora este practic înghețat administrativ. Orice intervenție asupra arborilor, fie că vorbim de toaletare, întreținere, regenerare sau replantare, este condiționată de proceduri greoaie și de implicarea unor specialiști, pe criterii neclar definite. În termeni practici, Primăria ajunge să nu mai poată nici măcar să toaleteze copacii fără riscul de a încălca recomandările studiului istoric. Un parc viu, care necesită întreținere constantă, este transformat într-un spațiu intangibil, blocat sub pretextul protejării istoriei.

Toate aceste prevederi construiesc aceeași imagine: Băile Govora este tratată ca un decor înghețat, nu ca o stațiune vie. Monumente care trebuie mutate, biserici care trebuie mascate, parcuri unde nu se mai poate interveni și o administrație locală legată de mâini de un document controversat. Nu mai vorbim despre protejarea patrimoniului, ci despre confiscarea orașului printr-un studiu istoric cu efecte devastatoare.

Problema majoră este că acest document poartă semnătura unei echipe impuse în urma presiunilor și conflictelor deja documentate public. Studiul a fost acceptat fără o dezbatere reală, iar consecințele sale lovesc direct în comunitate, în investitori și în însăși identitatea stațiunii.

Când un studiu istoric ajunge să propună mascarea lăcașurilor de cult, eliminarea Monumentului Eroilor și blocarea activității unei primării, nu mai vorbim despre o simplă viziune profesională. Vorbim despre un abuz care cere răspunsuri. În acest context, autosesizarea DNA și a Parchetului General nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

Tiberiu Pîrnău