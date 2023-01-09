DEZVĂLUIRI - Rețeaua din spatele uniformei: Ofițeri ISU Vâlcea actuali și pensionari, afaceri cu firmele pe care ar fi trebuit să le controleze! MAFIA consultanței PSI!

vineri, 5 decembrie 2025

DEZVĂLUIRI - Rețeaua din spatele uniformei: Ofițeri ISU Vâlcea actuali și pensionari, afaceri cu firmele pe care ar fi trebuit să le controleze! MAFIA consultanței PSI!

În Vâlcea, ofițeri ISU, firme paravan, avize și bani care ard fără urmă

Un fenomen cunoscut, tolerat și împins în zona normalului?

În spatele ușilor roșii, acolo unde imaginea publică e a unor oameni ai legii și ai siguranței, se conturează o schemă care, potrivit surselor, funcționează de ani de zile la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea. Actuali și foști ofițeri – oameni care poartă uniforma, veghează la respectarea normelor PSI și au putere de control și avizare – ar fi implicați într-un circuit financiar paralel, neoficial, mascat, uns cu bani la negru și contracte ascunse în firme de familie.

Ce e mai grav? Nu vorbim doar despre posibile șpăgi. Vorbim despre bani facturați legal prin firme în care apar ei, frații lor, soțiile lor – funcționari publici în multe cazuri, sau părinți și veri discret trecuți în acte. Exact acele firme ar elibera servicii PSI plătite de hoteluri, mall-uri, centre comerciale, saloane, pensiuni – adică fix beneficiarii care cer aviz ISU, aviz pe care tot ei, în mod paradoxal, îl aprobă sau l-au aprobat în trecut.

Cum funcționează mecanismul – legal pe exterior, putred în interior

Schema e simplă, eficientă, greu de dovedit fără o anchetă serioasă, dar perfect vizibilă pentru cine analizează traseul banilor:

Ofițerul controlează un agent economic. Agentul economic are nevoie de aviz ISU. Cine îl poate ajuta “cel mai rapid, cel mai sigur, cel mai bine”? O firmă privată – surpriză! – aparținând rudelor sau foștilor colegi din ISU. Banii curg. Avizul se dă. Toată lumea e mulțumită.

Sunt cazuri în care ofițeri activi sau retrași sunt plătiți anual cu zeci de mii de lei pentru consultanță PSI, pentru instruiri, pentru dosare scoase din sertar și puse frumos într-un biblioraft cu șină. Plătiți nu de oricine – ci exact de agenții economici pe care îi controlează sau i-au controlat ani la rând. Cum se numește asta în limbaj simplu, nu administrativ? Conflic de interese. Mită mascată. Capturarea instituției.

Mall-urile, hotelurile, marile spații comerciale – clienții perfecți

Două mall-uri din Râmnicu Vâlcea, un lanț de hoteluri, pensiuni turistice, localuri mari și clădiri care au primit avize în ultimul deceniu. Multe dintre ele cu dosarele PSI întocmite de firme private conectate la oameni din interiorul sistemului.

Coincidență? Sau o rețea paralelă de consultanță, control și favoruri? Nu trebuie multe mandate de percheziție pentru a afla adevărul – e suficient un calculator și un inspector anticorupție motivat.

Urmele nu sunt invizibile. Sunt doar ignorate.

Cine vrea să vadă, găsește totul în: declarațiile de avere ale ofițerilor, publice și accesibile; declarațiile de avere ale soțiilor, multe dintre ele bugetari, cu salarii fixe, dar cu venituri colaterale inexplicabil mari; registrul firmelor, unde apar asociați cu grade militare în trecut; SEAP, bilanțuri fiscale, înscrisuri contabile

Ce poate face Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea? Tot. Dar până acum – nimeni nu s-a atins de cuib.

Fenomenul nu e doar la Vâlcea. E național.

Din Cluj la Iași, din Constanța la Timiș, aceeași schemă – ISU-ul avizează, ISU-ul consultă, ISU-ul câștigă.

Când instituția care trebuie să protejeze devine partener de afaceri cu cei pe care îi verifică… siguranța devine un act de teatru.

Focul, fumul, victimele – toate devin doar statistici. Pentru unii, doar un preț încasat pe factură.

Întrebarea pe care Vâlcea o așteaptă: Cine are curaj să declanșeze investigația?

Nu e nevoie de denunțuri anonime, de cameră ascunsă, nici de martori protejați.

E nevoie doar ca cineva să deschidă ochii și să își facă treaba: DNA, DGA, Serviciul Județean Anticorupție, Corpul de Control al MAI, Presa – singura care scrie.

Dacă vom continua să tăcem, următorul incendiu nu va fi o tragedie neprevăzută.

Va fi consecința directă a unei corupții ignorate.