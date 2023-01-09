Dezvăluiri: Reorganizarea Rezervelor de Stat ar vulnerabiliza România în caz de calamitate sau război. Avertismentul dur al deputatului AUR Nicolae Mîndrescu

miercuri, 3 decembrie 2025

O interpelare parlamentară transmisă premierului Ilie-Gavril Bolojan ridică semne de alarmă extrem de grave privind reorganizarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS). Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, avertizează că modificările operate recent la structura instituției riscă să transforme un pilon strategic al siguranței naționale într-o entitate birocratică, ineficientă și ruptă de realitățile de pe teren.

Documentul atrage atenția asupra unor efecte deja vizibile: unități teritoriale cu personalitate juridică au fost desființate, numărul funcționarilor din aparatul central a crescut de la 152 la 190, iar structurile operative din țară se confruntă cu lipsă critică de personal. În același timp, efectivele însărcinate cu activități esențiale — pază, intervenție, întreținerea depozitelor strategice — funcționează „la limită”, fiind puse în imposibilitatea de a reacționa în regim de urgență.

Deputatul susține că reorganizarea nu doar dezechilibrează instituția, ci produce o ruptură între centrul administrativ și teren, acolo unde se gestionează fizic rezervele materiale ale statului. Astfel, în caz de calamitate, dezastru natural sau conflict armat, reacția logistică a României ar putea fi serios întârziată din cauza birocrației, lipsei de autonomie și deficitului de personal calificat.

„Un risc major pentru siguranța națională”

În interpelarea adresată premierului, Mîndrescu subliniază că nu există indicii privind o consultare reală cu instituțiile care gestionează securitatea națională: Ministerul Apărării, Departamentul pentru Situații de Urgență sau Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Lipsa avizelor acestor structuri ridică întrebări despre coerența și fundamentarea reformei într-un context geopolitic tensionat.

Parlamentarul consideră că reorganizarea trebuie regândită urgent, pentru a preveni transformarea ANRSPS într-un „centru teoretic de coordonare”, fără capacitate reală de intervenție. El solicită Guvernului clarificări privind analiza de impact, justificarea creșterii numărului de funcționari de birou și eventualele planuri de revizuire a noii structuri.

Lacune grave semnalate de angajați din interior

Potrivit datelor transmise parlamentarului de către angajați ai instituției, situația din teren a devenit critică: efectivele sunt reduse, orele de pază și intervenție nu pot fi acoperite, iar inechitatea salarială între centru și teritoriu demotivează specialiștii. În contrast, la București se multiplică posturile administrative, consilieri și funcționari fără atribuții operative.

Acest dezechilibru structural, afirmă Mîndrescu, afectează direct capacitatea României de a mobiliza rapid rezervele în situații-limită — exact misiunea fundamentală a instituției.

România își poate compromite propria reziliență

Deputatul avertizează că România „nu își poate permite o instituție esențială pentru logistică și reziliență care să fie sufocată de birocrație”, subliniind că rezervele de stat reprezintă una dintre componentele-cheie ale securității naționale. În absența unei reforme echilibrate, care să întărească structurile operative, ANRSPS riscă să devină un colos administrativ nefuncțional, incapabil să răspundă nevoilor reale în momente de criză.

Interpelarea a fost depusă oficial și solicită Guvernului un răspuns scris, conform procedurilor parlamentare.