luni, 1 decembrie 2025

DEZASTRU LA TETOIU: GOSPODĂRII INUNDATE, DRUM JUDEȚEAN BLOCAT, OAMENI DISPERAȚI. FIRMA PANADRIA LASĂ ÎN URMĂ O LOCALITATE SUB APĂ

În Comuna Tetoiu, județul Vâlcea, oamenii nu mai vorbesc despre modernizarea DJ 676, ci despre un coșmar în plină desfășurare. Peste 100 de gospodării au fost afectate pe o lungime de aproximativ 7 kilometri, după ce lucrările executate de firma SC Panadria au transformat zona într-un șantier care acum seamănă mai degrabă cu o deltă improvizată decât cu un drum județean.

Imaginile surprinse în ultimele zile sunt fără drept de apel: curți inundate, porți sub ape, grădini și beciuri acoperite de mâl, iar accesul oamenilor spre propriile locuințe a devenit o misiune aproape imposibilă. Șanțurile de scurgere au dispărut complet, acoperite de pietriș aruncat în grabă, iar apa nu mai are pe unde să se scurgă. Rezultatul este o acumulare masivă de bălți pe marginea drumului și infiltrarea lor în gospodării.

Primăria Tetoiu a trimis sesizări oficiale către Prefectura Vâlcea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cerând sprijinul instituțiilor după ce zeci de cetățeni au reclamat că furtunile din ultimele zile le-au inundat casele. Documentele semnate de primar și viceprimar sunt clare: situația este gravă, lucrările sunt executate prost, iar comunitatea nu mai poate suporta consecințele.

Administrația locală cere intervenția urgentă a autorităților județene pentru realizarea unor lucrări provizorii de evacuare a apelor pluviale. Edilii subliniază că nepăsarea firmei Panadria afectează nu doar gospodăriile oamenilor, ci și lucrările deja efectuate la modernizarea DJ 676, deoarece apa stagnează, se infiltrează și distruge stratul de bază al drumului, punând în pericol investiția finanțată din bani publici.

Cei care trăiesc pe traseul afectat povestesc că nu își mai pot scoate mașinile din curte, iar unii nici măcar nu mai pot deschide poarta fără să pășească în apă până la glezne. „Ne-au băgat în necaz, nu în civilizație. Au astupat tot, apa nu mai are unde să se ducă. Toată intră la noi în curți”, spun oamenii, revoltați.

Primăria recunoaște că nu are resurse tehnice pentru a interveni pe o lungime atât de mare, iar firma care ar fi trebuit să asigure lucrările necesare nu reacționează. În timp ce cetățenii trăiesc cu beciurile pline și curțile transformate în mlaștini, șantierul DJ 676 continuă să fie lăsat în voia sorții.

Situația devine cu atât mai alarmantă cu cât sezonul rece abia începe. Dacă apele îngheață, drumul va deveni impracticabil, iar gospodăriile vor fi afectate și mai grav.

În acest moment, Comuna Tetoiu trage un semnal de alarmă către CJ Vâlcea, către prefectură și către ISU: modernizarea făcută pe hârtie s-a transformat într-un dezastru real, iar vinovatul poartă un nume – SC Panadria, firma executantă a lucrărilor.

Oamenii cer intervenție imediată, remedierea deficiențelor și tragerea la răspundere a celor care, prin neglijență sau incompetență, au pus în pericol o întreagă comunitate. Până atunci, localnicii rămân captivi între un drum județean mutilat și propriile curți transformate în bazine de acumulare.