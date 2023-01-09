Deputatul Eugen Neață: 1 Decembrie, Ziua românilor de pretutindeni!

Ziua românilor de pretutindeni
Este Ziua națională a României. O sărbătorim în fiecare an aniversând Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Astăzi se împlinesc 107 ani de la evenimentul care a dat României dimensiunea teritorială a istoriei noastre. Suntem una dintre țările mari ale Europei și am luptat de-a lungul istoriei pentru a proteja acest leagăn de cultură și civilizație. Înfăptuim acum, alături de majoritatea statelor europene, o uniune în interiorul căreia ne putem apăra propriul viitor și valorile pe care le respectăm.
La mulți ani, România!
La mulți ani, români!
Eugen Neață
Deputat PSD VÂLCEA
