Deputatul Eugen Neață: 1 Decembrie, Ziua românilor de pretutindeni!

Astăzi se împlinesc 107 ani de la evenimentul care a dat României dimensiunea teritorială a istoriei noastre. Suntem una dintre țările mari ale Europei și am luptat de-a lungul istoriei pentru a proteja acest leagăn de cultură și civilizație. Înfăptuim acum, alături de majoritatea statelor europene, o uniune în interiorul căreia ne putem apăra propriul viitor și valorile pe care le respectăm.