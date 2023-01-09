Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu: „Moțiunea împotriva ministrului Mediului este un semnal clar că românii nu mai acceptă haosul și deciziile împotriva interesului național”

marți, 16 decembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a susținut luni, în Parlament, moțiunea de cenzură împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, votată în plen în contextul unor nemulțumiri majore legate de politicile de mediu promovate de actuala conducere a ministerului.

Într-o declarație politică fermă, parlamentarul vâlcean a subliniat că moțiunea nu reprezintă un gest simbolic, ci o reacție necesară la o serie de decizii considerate nocive pentru economie, comunități locale și patrimoniul natural al României.

„Această moțiune este despre responsabilitate și despre oprirea unui mod de a guverna rupt de realitatea din teritoriu. Ministerul Mediului a devenit, sub conducerea doamnei Buzoianu, un laborator de experimente ideologice, în care românii plătesc costurile, iar beneficiile sunt zero. Se blochează investiții, se pun piedici administrațiilor locale.”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Parlamentarul AUR a criticat, totodată, lipsa de dialog cu autoritățile locale și cu comunitățile afectate direct de politicile de mediu, acuzând ministerul că acționează „prin ordine și interdicții”, fără consultare publică reală.

„Protejarea mediului nu se face prin distrugerea economiei locale, prin blocarea proiectelor de infrastructură sau prin demonizarea românilor care trăiesc din agricultură, silvicultură sau turism. Mediul trebuie protejat inteligent, cu respect pentru oameni și pentru interesele naționale. Din păcate, actualul ministru a ales confruntarea, nu soluțiile”, a mai afirmat Antonio Popescu.

Deputatul de Vâlcea a precizat că votul pentru moțiune reprezintă un mesaj politic clar, atât pentru Guvern, cât și pentru cetățeni: AUR va continua să se opună politicilor pe care le consideră „abuzive, netransparente și impuse de agende externe”.