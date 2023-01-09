Deputat Nicolae Mîndrescu: Manifest AUR! OPOZIȚIE TOTALĂ! OPOZIȚIE NAȚIONALĂ!

joi, 18 decembrie 2025

Manifest AUR!

OPOZIȚIE TOTALĂ! OPOZIȚIE NAȚIONALĂ!

România se află într-un moment de ruptură democratică. Guvernul pune biruri peste biruri, România este împovărată de taxe, iar interesul național este înlocuit de înțelegeri de coaliție. România are nevoie de opoziție fermă, consecventă și fără compromisuri. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului.

I. Întoarcerea la democrație parlamentară

1. Nu vom vota nicio ordonanță de urgență, indiferent de conținut, ca formă de protest instituțional față de guvernarea prin excepție.

2. Vom vota orice moțiune simplă îndreptată împotriva miniștrilor coaliției.

3. Vom iniția și vom vota orice moțiune de cenzură care vizează demiterea guvernului.

4. Vom iniția moțiuni simple pentru fiecare ministru, pentru a expune public incompetența și abuzurile.

II. Blocaj politic legitim al guvernării

5. Nu vom susține nicio lege majoră inițiată de coaliție (legea bugetului de stat, învestirea guvernelor, legi organice sau reforme structurale).

6. Nu vom vota nicio lege care presupune creșteri de taxe sau poveri fiscale suplimentare pentru cetățeni și mediul privat.

7. Nu vom susține niciun tip de sprijin extern care depășește cadrul strict umanitar, atunci când acesta afectează interesele României. Vom condiționa orice sprijin pentru Ucraina de asigurarea europeană a drepturilor lingvistice și religioase a românilor trăitori acolo.

III. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului, asumată de categorii sociale întregi dar și de fiecare cetățean

8. Vom organiza conferințe și dezbateri săptămânale, la București și în fiecare județ, pentru a critica și documenta acțiunile guvernului.

9. Vom construi o rețea națională de informare publică, pentru a combate propaganda și dezinformarea guvernamentală.

10. Vom continua să asigurăm prezență permanentă și activă în toate comisiile parlamentare strategice.

IV. Fără compromisuri cu coaliția

11. Nu vom face niciun compromis cu actuala coaliție, nici în Parlament, nici la nivel local, nici prin acorduri informale sau înțelegeri de culise. Nu vom participa la niciun guvern cu vreunul din partidele Coaliției cu excepția unuia de „uniune națională”, cu mandat explicit pentru organizare de alegeri anticipate.

12. Compromisul cu abuzul reprezintă complicitate, nu stabilitate.

V. Apărarea Constituției și a statului de drept

13. Vom sesiza Curtea Constituțională pentru orice lege care contravine: democrației, statului de drept, economiei libere.

14. Vom sesiza Curtea de Conturi, ANI, Avocatul Poporului și alte instituții de control pentru fiecare caz de abuz sau risipă.

15. Acolo unde există suspiciuni întemeiate, vom formula plângeri penale. Vom combate orice tentative de control ale Justiției, indiferent de unde vin acestea – reformarea Justiției nu se poate face din afară, prin intruziune politică virulentă și violentă. Justiția trebuie decuplată de politic, pentru a se putea reforma. Scopul oricărei reformări este furnizarea Dreptății pentru toți justițiabilii.

VI. Opoziție activă și obstrucție regulamentară

16. Vom folosi toate instrumentele regulamentare pentru a bloca inițiativele nocive (amânări, retrimiteri la comisii, contestarea procedurilor viciate, dezbateri extinse).

17. Vom lansa un audit politic public al guvernării, cu rapoarte periodice prezentate opiniei publice.

VII. Dialog social și alternative reale

18. Vom avea consultări periodice cu mediul de afaceri, profesori (mediu universitar și pre-universitar), sindicatele și profesioniștii afectați de politicile guvernului.

19. Pentru fiecare proiect major al coaliției, vom prezenta alternative politice și economice clare.

20. Vom depune inițiative legislative, pentru a demonstra existența unor soluții viabile.

VIII. Protest civic și mobilizare națională

21. Încurajăm și vom participa la orice tip de protest pașnic, în stradă sau prin alte forme de manifestare, atâta timp cât își asumă căderea guvernului și alegerile anticipate precum și solidaritatea cu categoriile sociale afectate.

22. Vom sprijini administrațiile locale nealiniate, expuse discriminării politice.

IX. Dimensiunea națională și internațională

23. Vom fi prezenți permanent în Republica Moldova, unde vom combate influența și extensia actualei coaliții. Vom pleda pentru pregătirea proiectului de re-Unire a celor două state, în perspectiva tot mai clară a amânării integrării europene a Chișinăului și a decuplării R. Moldova de Transnistria în acest proces.

24. Vom susține constant, în presa internațională și în forurile europene și internaționale (SUA), denunțarea practicilor abuzive ale guvernului.

25. Vom solicita monitorizare internațională sporită și condiționalitate acolo unde sunt încălcate principiile democratice.

X. Alternativă de guvernare și obiectiv final

26. Vom construi un guvern alternativ din opoziție, cu responsabili pentru fiecare minister.

27. Toate aceste acțiuni au un scop clar: provocarea alegerilor anticipate și întoarcerea deciziei la cetățeni.

România nu are nevoie de stabilitate doar pentru o gascăț care a confiscat puterea, ci de adevăr, responsabilitate și votul cetățenilor.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea