Daruri pentru elevi din partea Parohiei Boișoara

În cadrul parteneriatului educațional dintre cele două instituții, toți elevii școlii au primit daruri oferite de reprezentanții parohiei.

Cu această ocazie, preotul paroh Mihai Cristian Mitu le-a adresat copiilor un mesaj despre blândețea și bunătatea Sfântului Nicolae, cunoscut ca apărător al dreptei credințe și ocrotitor al celor mici. Acesta a vorbit și despre valoarea rugăciunii și importanța faptelor bune, încurajându-i pe elevi să urmeze exemplul sfântului.

Acțiunea a fost apreciată de elevi și cadrele didactice, contribuind la întărirea legăturii dintre comunitatea locală și instituția de învățământ.