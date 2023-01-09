Daruri pentru elevi din partea Parohiei Boișoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Parohia Boișoara, din cadrul Protoieriei Călimănești, în colaborare cu Școala Gimnazială Boișoara, a organizat un eveniment special cu prilejul cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae.
În cadrul parteneriatului educațional dintre cele două instituții, toți elevii școlii au primit daruri oferite de reprezentanții parohiei.
Cu această ocazie, preotul paroh Mihai Cristian Mitu le-a adresat copiilor un mesaj despre blândețea și bunătatea Sfântului Nicolae, cunoscut ca apărător al dreptei credințe și ocrotitor al celor mici. Acesta a vorbit și despre valoarea rugăciunii și importanța faptelor bune, încurajându-i pe elevi să urmeze exemplul sfântului.
Acțiunea a fost apreciată de elevi și cadrele didactice, contribuind la întărirea legăturii dintre comunitatea locală și instituția de învățământ.
