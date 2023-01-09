joi, 25 decembrie 2025

Daniel Munteanu, patronul EuroMarket – lăcomie sau strategie de afaceri? Magazinele deschise în ziua de Crăciun

În timp ce pentru mulți români ziua de 25 decembrie înseamnă familie, liniște și respectarea unei tradiții creștine profunde, pentru rețeaua EuroMarket a fost o zi ca oricare alta: ușile larg deschise, vânzări în desfășurare, angajați la muncă. O decizie care ridică semne de întrebare și aprinde o dezbatere legitimă: unde se termină strategia de business și unde începe lipsa de respect față de oameni?

Patronul rețelei, Daniel Munteanu, a ales să nu acorde angajaților săi zi liberă de Sfântul Crăciun. Nu vorbim despre o urgență, nu despre servicii esențiale, ci despre comerț alimentar. Într-o zi în care majoritatea magazinelor trag obloanele, EuroMarket a preferat profitul de sărbătoare.

Respect față de tradiție sau calcule reci?

Într-o țară care se declară majoritar creștin-ortodoxă, decizia de a ține magazinele deschise pe 25 decembrie este percepută de mulți drept o sfidare a tradiției. Angajații nu au avut posibilitatea de a petrece ziua alături de familie, nu au beneficiat de pauza simbolică a uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. A fost aceasta o alegere pragmatică sau o ignorare voită a valorilor?

Angajații, între obligație și neputință

Pentru lucrători, Crăciunul petrecut la casă sau la raft nu e o opțiune, ci o constrângere. Într-o piață a muncii fragilă, refuzul de a veni la serviciu poate însemna sancțiuni sau pierderea locului de muncă. Întrebarea rămâne: cât valorează o zi de sărbătoare pentru cei care muncesc pe salarii modeste, comparativ cu câștigurile unui patron milionar?

Profit cu orice preț?

Chiar a stat „marele afacerist”, milionar în euro, în banii încasați în ziua de Crăciun? A meritat fiecare bon fiscal în plus sacrificiul uman și simbolic? Sau, dimpotrivă, o închidere de o zi ar fi transmis un mesaj puternic de respect și responsabilitate socială, fără a afecta semnificativ cifra de afaceri?

Decizia EuroMarket deschide o discuție necesară despre limitele capitalismului de sărbătoare. Pentru că, dincolo de strategii și targeturi, rămâne întrebarea esențială: ce fel de societate construim când munca de Crăciun devine normă, nu excepție?

Tiberiu Pîrnău