D.R.B Construct din Vaideeni, administrator Dumitrescu Radu-Bogdan – firmă mică, profit mare: aproape 4 milioane lei în 2024

Într-o piață competitivă, în care firmele de construcții de drumuri trebuie să îmbine ritmul lucrărilor cu stabilitatea financiară, D.R.B Construct SRL – societate înființată în 2014 în Izvoru Rece, județul Vâlcea – reușește să se poziționeze drept un operator sănătos, bine capitalizat și cu rezultate financiare vizibile de la un an la altul.

Indicatori financiari puternici – creștere accelerată în 2024

Conform datelor actualizate la final de 2025, compania a raportat în anul fiscal 2024 o cifră de afaceri de 18.831.451 lei, marcând o creștere semnificativă de 46% față de 2023. Profitul net a urcat spectaculos până la 3.912.531 lei, cu o majorare de 91%, semn că afacerile au fost derulate eficient, iar marjele comerciale au fost gestionate atent.

Numărul mediu de angajați a crescut și el, ajungând la 42 de salariați, ceea ce confirmă un ritm de dezvoltare activ. Pentru o firmă care a pornit cu doar 2 angajați în 2014, ascensiunea este notabilă.

Profil de risc scăzut – solvabilitate și stabilitate

Evaluarea financiară a companiei indică:

Rating risc comercial: 9.3 / 10

Probabilitate insolvență: 0,17%

Clasificare insolvență: Clasa C – risc redus

Capacitate de plată estimată: 700.530 lei

Firma figurează ca activă fiscal, plătitoare de TVA din 2015 și fără datorii în evidențele ANAF la zi, deși a avut restanțe în trecut – achitate integral.

Administrator unic – capital privat 100% românesc

Societatea este administrată de la înființare de Dumitrescu Radu-Bogdan, asociat unic și administrator cu mandat nelimitat. Capitalul social este modest, de 200 lei, dar rezultatele financiare și patrimoniul acumulat de-a lungul celor 11 ani de activitate arată o creștere organică solidă.

Firma nu deține alte participări în companii și nu există parteneriate corporative desprinse din structură.

Activitate în domeniul lucrărilor de drumuri

Obiectul principal de activitate – CAEN 4211 – indică specializarea în lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi. Deși compania nu are proiecte europene sau activitate de import-export, se remarcă prin contracte directe derulate în ultimii ani în zona Horezu–Vaideeni–Polovragi, majoritatea fiind lucrări de drumuri, demolări sau servicii de închiriere utilaje.

Doar în 2024–2025 apar peste 10 contracte SEAP atribuite direct, cu valori cuprinse între 2.200 lei (livrări agregate) și 558.922 lei (lucrări drum Horezu). Nu este prezentă pe segmentul licitațiilor mari la nivel național, dar rămâne un jucător constant în zona locală.

Resurse, garanții bancare și extindere

Baza materială și financiară a firmei a crescut progresiv. Activele totale au depășit 16,3 milioane lei în 2024, de aproape trei ori mai mult decât în 2021. În paralel, societatea are înregistrate 19 avize RNPM, semn clar că a accesat finanțări și leasinguri pentru utilaje – o practică firească pentru companiile din infrastructură.

Litigii și comportament juridic

Firma apare într-un singur dosar mai vechi (2016), calitate – pârât în cauză civilă privind pretenții. Nu există procese comerciale majore recente, ceea ce confirmă profilul juridic stabil.

D.R.B Construct SRL reprezintă un exemplu de companie regională care a crescut constant și echilibrat, fără expunere mare la risc, fără probleme majore cu plata datoriilor și cu rezultate financiare robuste. Faptul că firma este activă pe piața locală – în special pe infrastructura rutieră – o transformă într-un actor de urmărit în Valea Oltețului și zona Horezu, mai ales în contextul investițiilor publice în derulare.

Dacă ritmul de creștere din ultimii ani se menține, D.R.B Construct SRL poate deveni în scurt timp una dintre cele mai importante firme de profil din Vâlcea.