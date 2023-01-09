Cu bani europeni, Râmnicul va avea un pod pietonal-ciclist peste râul Olănești

marți, 16 decembrie 2025

S-a semnat contractul! Cu bani europeni, Râmnicul va avea un pod pietonal-ciclist peste râul Olănești, precum și piste de biciclete și alei de promenadă pe ambele maluri, între podurile Morilor și Tineretului

ℹ️ Primarul Mircia Gutău a semnat marți, 16 decembrie, contractul de execuție a lucrărilor aferente proiectului 🚴‍♂️ „Creșterea mobilității urbane, pietonale și cicliste în municipiul Râmnicu Vâlcea – Componenta I” cu asocierea Gott Strasse SRL (lider de asociere), Perfect Consult Europe STL și Terratest Geotehnic SA (subcontractant), a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare în urma unei licitații deschise derulată prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

🇪🇺 Proiectul este finanțat din fonduri europene în cadrul Regio 2021 – 2027, iar valoarea totală a contractului de lucrări cu durata de 24 de luni este de 48.208.780,53 lei (TVA inclus).

ℹ️ În cadrul proiectului se urmărește valorificarea albiei râului Olănești prin crearea de promenade în lungime de 3,16 km și piste de biciclete cu o lungime totală de 9,89 km de la podul Tineretului (bdul Tineretului) până la podul Morilor (str. Dr. Corneliu Tamaș), inclusiv construirea unui pod peste râul Olănești dedicat exclusiv pietonilor și bicicliștilor, amplasat în dreptul cartierului Ostroveni, între podul de cale ferată și Podul Tineretului.

📌 O a doua componentă a acestui proiect, finanțată tot prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia și în cadrul căreia se vor amenaja peste 40 km de piste de biciclete și se vor realiza alte două poduri pietonal-cicliste peste râul Olănești, are demarată selecția pentru desemnarea unui executant, ofertele firmelor interesate fiind așteptate la Primăria Municipiului până pe 14 ianuarie 2026.

#RamnicuValcea

#fondurieuropene

#pistecicliste

#Valcea