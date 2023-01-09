joi, 11 decembrie 2025

CSM respinge „dezvăluirile” #rezist și acuză o campanie de subminare a Justiției



Secția pentru judecători a CSM a reacționat ferm după reportajul Recorder apărut cu o zi înaintea dezbaterii CCR pe tema pensiilor de serviciu. Judecătorii susțin că materialul face parte dintr-un plan mai amplu de destabilizare a Justiției, prin atacarea reputației sistemului și a liderilor care au apărat constant independența magistraturii.

Potrivit CSM, acuzațiile din reportaj contrazic evaluările oficiale ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene, care au stat la baza ridicării MCV, a intrării în Schengen și a progreselor în procedura de aderare la OCDE.

Judecătorii mai subliniază că delegările, detașările și formarea completelor nu pot fi decise arbitrar, ci implică proceduri clare și posibilități de contestare. În plus, folosirea unor cazuri selectate din materie penală – care reprezintă doar 10% din dosarele instanțelor – pentru a discredita întreaga magistratură ar avea efecte grave asupra încrederii publice.

CSM anunță că va analiza măsurile necesare și face apel la societate să nu fie influențată de poziții izolate, aflate în disonanță cu marea majoritate a judecătorilor care își îndeplinesc rolul constituțional cu bună-credință.