vineri, 5 decembrie 2025

CS Vâlcea 1924, vizat de o decizie BAT de peste 120.000 € în favoarea lui Toni Katić – Clubul contestă hotărârea și pregătește apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne

O hotărâre recentă a Tribunalului de Arbitraj Baschetbalistic (BAT) obligă CS Vâlcea 1924 la plata sumei de peste 120.000 de euro către fostul jucător croat Toni Katić. Gruparea vâlceană – finanțată de Consiliul Județean Vâlcea și considerată astăzi un proiect sportiv în dezvoltare – anunță însă că va contesta decizia, considerând-o neîntemeiată, și va apela la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (CAS).

Poziția clubului: „Katić a sosit deja accidentat, iar contractul NU era activ”

CS Vâlcea 1924 susține ferm că Toni Katić nu îndeplinea condițiile medicale necesare pentru activarea contractului și că accidentarea jucătorului este anterioară venirii acestuia la Râmnicu Vâlcea. Conform comunicatului, Katić era, la momentul sosirii în oraș (16 august 2023), încă sub contract cu Dinamo București – iar primele investigații medicale făcute la Vâlcea, pe 23 august, au indicat deja o ruptură de ligament încrucișat, adică o leziune veche, incompatibilă cu activitatea sportivă.

În aceste condiții, clubul afirmă că nu au fost îndeplinite clauzele medicale care declanșau intrarea în vigoare a contractului, motiv pentru care jucătorului i s-a pus la dispoziție bilet de avion pentru a se întoarce în țara sa.

Ce a reținut BAT și unde apar contradicțiile

Tribunalul arbitral a decis compensarea financiară a jucătorului, apreciind că între părți ar fi existat un acord valid – însă clubul subliniază că instanța a ignorat clauzele contractuale esențiale privind aptitudinea fizică obligatorie și a emis o hotărâre pe care CS Vâlcea 1924 o consideră contrară jurisprudenței anterioare BAT și practicilor CAS.

Mai mult, clubul contestă interpretarea conform căreia plata efectuată în august ar confirma existența contractului, precizând că acest aspect nu poate substitui criteriul medical, care, conform contractului, era decisiv.

Sumele stabilite de BAT

Tip plată Sumă stabilită Salarii pentru perioada contestată 75.298,57 € Cheltuieli medicale 10.840 € Cheltuieli de arbitraj aprox. 33.500 €

Totalul depășește considerabil 120.000 €, sumă pe care clubul o consideră injustă raportat la realitatea medicală și contractuală prezentată.

CS Vâlcea 1924 merge mai departe

Clubul va formula apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, considerând că hotărârea nu reflectă corect realitatea juridică, sportivă și medicală a cazului:

„Considerăm hotărârea netemeinică și eronată. Clubul a respectat legea și contractul, iar accidentarea este anterioară perioadei de la Vâlcea. Vom ataca decizia la CAS.”

Conducerea subliniază că acesta este unicul comunicat public până la soluția finală a instanței internaționale.