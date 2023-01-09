CS Vâlcea 1924 îl aduce pe americanul John Jenkins — un nou transfer de calibru pentru campioana Olteniei

marți, 9 decembrie 2025

CS Vâlcea 1924 îl aduce pe americanul John Jenkins — un nou transfer de calibru pentru campioana Olteniei

CS Vâlcea 1924 a oficializat transferul lui John Jenkins, baschetbalist american cu șapte sezoane în NBA, completând astfel din nou contingentul de șase jucători străini din lot.

Jenkins, 34 de ani, măsoară 1,93 metri și evoluează pe poziția 2. În 2012 a fost ales în NBA Draft cu numărul 23 de Atlanta Hawks, formație pentru care a jucat trei sezoane. Ulterior, a trecut pe la Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Washington Wizards și New York Knicks.

În total, a adunat 171 de apariții în NBA, având medii de 5,0 puncte și 1,5 recuperări pe meci. Cariera lui cuprinde și experiențe în Spania, China, Israel, Franța, dar și în NBA G League, unde a evoluat două sezoane pentru Ignite. La nivel european a îmbrăcat tricoul echipelor San Pablo Burgos, Bilbao Basket și Basquet Girona, în timp ce în China a jucat pentru Jiangsu Dragons.

Ultimul sezon l-a împărțit între Lokomotiv Kuban (VTB League) și Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico). În Rusia a bifat 6 partide cu medii de 5,5 puncte și 1,3 pase decisive, iar în Puerto Rico a reușit 13,5 puncte, 2,3 recuperări și 2,3 pase decisive în tot atâtea meciuri.

Transferul lui John Jenkins reprezintă o mutare importantă pentru CS Vâlcea 1924, în contextul luptei pentru obiectivele majore din acest sezon.