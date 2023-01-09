Cristian Buican (PNL), cel mai CONSTIPAT politician vâlcean și Premiul Pinochio

luni, 29 decembrie 2025

Cel mai CONSTIPAT politician valcean si Premiul Pinochio

I se acorda lui Cristian Buican– seful PNL Valcea! Amnezic sau mitoman: a mintit ca va demisiona de la sefia PNL Valcea, imediat dupa alegerile prezidentiale din 2025! Acum, dand dovada de cinsim maxim, le-a spus colegilor liberali ca va organiza alegeri pentru functia de presedinte al organizatiei judetene cu o luna inainte de alegerile locale din 2028! Membrii PNL Valcea isi merita soarta, ca inghit toate aceste mizerii!