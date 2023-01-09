Crăciunul faptelor bune: Protoieria Râmnicu Vâlcea a dus hrană și speranță la ușa celor nevoiași

La praznicul Nașterii Domnului, Protoieria Râmnicu Vâlcea a oferit pachete cu alimente beneficiarilor proiectului social „Masa pe Roți”, o inițiativă menită să aducă alinare și speranță celor care se află în dificultate. Sub îndrumarea Părintelui Nicolae Laurențiu Ceaușu, Protoiereu al Protoieriei Râmnicu Vâlcea, Biroul de Asistență Socială al Protoieriei a desfășurat o serie de activități specifice, menite să ofere sprijin material și spiritual unor familii aflate în situație materială precară. Astfel, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, beneficiarii proiectului au primit pachete cu produse alimentare de bază.

Proiectul „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe Roți - Bucurii din darurile Sfântului Antim Ivireanul” a fost implementat de Protoieria Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Parohia Intrarea Maicii Domnului din Trăistari, Ocnele Mari. Această inițiativă presupune distribuirea zilnică, de luni până vineri, a unei mese calde pentru beneficiarii proiectului, persoane aflate în situații economice precare, vârstnici singuri, familii defavorizate și alte grupuri vulnerabile. Pachetul de hrană, care conține produse de bază precum pâine, lapte, ouă și alimente neperisabile, este oferit gratuit celor care nu au acces la o masă caldă zilnică, iar acest lucru contribuie semnificativ la prevenirea riscului de excluziune socială.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale proiectului „Masa pe Roți” este îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate. De asemenea, proiectul vizează asigurarea necesarului caloric și proteic zilnic, care este esențial pentru menținerea sănătății și bunăstării beneficiarilor. În acest sens, în fiecare zi, voluntarii proiectului sunt implicați activ în pregătirea și distribuirea meselor calde, iar aceasta devine o adevărată „masă a iubirii”, prin care Biserica își îndeplinește misiunea de a sprijini pe cei aflați în nevoie.

Proiectul nu se limitează la asigurarea unui sprijin material. Un alt aspect important este prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială. Adesea, persoanele care trăiesc în condiții de sărăcie extremă sunt izolate de restul comunității, iar acest lucru poate duce la o stare de disperare și marginalizare. Prin intermediul „Mesei pe Roți”, nu doar că le este oferită hrană, dar sunt și sprijinite într-un mod care le întărește nădejdea în ajutorul semenilor.