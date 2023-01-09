joi, 25 decembrie 2025

Copil agresat într-un mall din Râmnicu Vâlcea: Poliția confirmă dosar penal. Sunt verificati si agenții de pază

Cazul revoltător al minorei de 15 ani agresate fizic de o femeie de aproximativ 30 de ani, într-un centru comercial din Râmnicu Vâlcea, capătă o nouă dimensiune oficială. În urma informațiilor apărute în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis un punct de vedere clar: a fost deschis dosar penal, iar ancheta vizează inclusiv lipsa de reacție a agenților de pază ai mallului.

Potrivit precizărilor oficiale ale IPJ Vâlcea, la nivelul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea este înregistrat un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Ancheta vizează explicit neintervenția pazei

Un element esențial confirmat de Poliție este faptul că în cadrul cercetărilor sunt analizate toate împrejurările producerii faptei, inclusiv intervenția sau neintervenția personalului de pază din incinta centrului comercial. Cu alte cuvinte, anchetatorii verifică dacă agenții de securitate și-au îndeplinit obligațiile legale sau dacă pasivitatea acestora a contribuit la escaladarea violenței asupra unui copil.

Această precizare oficială validează îngrijorările exprimate public: agresiunea nu s-a produs într-un colț ascuns, ci într-un spațiu supravegheat, într-un mall în care paza ar fi trebuit să intervină imediat pentru protejarea victimei și izolarea agresoarei.

Minora agresata intr-un spațiu public, sub ochii adulților

Faptele rămân extrem de grave: un adult a lovit un copil, într-un loc public, frecventat de numeroși oameni, fără ca intervenția să fie una promptă. Vârsta victimei – 15 ani – transformă cazul într-unul de maximă sensibilitate, iar legea este fără echivoc: violența asupra minorilor este sancționată penal, iar orice neintervenție a persoanelor responsabile de siguranță poate atrage răspundere.

Poliția: „Tratăm cu maximă seriozitate”

În comunicatul transmis, IPJ Vâlcea subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice faptă de violență, mai ales atunci când este implicat un minor, și dă asigurări că toate aspectele sesizate vor fi verificate cu celeritate și profesionalism. În funcție de rezultatele anchetei și de probatoriul administrat, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.