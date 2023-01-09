Control la Hotel Select și Hotel Trei Brazi din Băile Olănești. DSP Vâlcea a aplicat amendă pentru nereguli grave

duminică, 7 decembrie 2025

O comisie mixtă formată din reprezentanți ai Prefecturii, DSVSA Vâlcea, DSP Vâlcea și CJPC Vâlcea a efectuat, pe 04 decembrie 2025, un control inopinat la Hotel Select și Hotel Trei Brazi din Băile Olănești – unități aparținând firmei SC BARRECO LARY SRL.

DSP a sancționat contravențional unitatea și a impus măsuri imediate. Conform documentului comunicat redacției noastre, inspectorul DSP a observat nereguli și a dispus: sancțiune contravențională aplicată unității, măsuri de remediere obligatorii, cu termen imediat.

Această sancțiune reprezintă elementul central al controlului, confirmând probleme ce țin de respectarea normelor sanitare în hotelurile vizate. În raportul întocmit, deficiențele au fost considerate suficient de serioase încât să atragă amendă, nu doar recomandări.

La ora controlului, camerele celor două hoteluri erau goale, nefiind prezenți turiști.

Instituția Prefectului confirmă concluziile controalelor

Răspunsul oficial, semnat de prefectul Mihai Oprea, confirmă că autoritățile au acționat rapid, iar sancțiunea DSP este rezultatul direct al verificărilor. Acest caz rămâne deschis din punct de vedere public. Vom urmări dacă măsurile impuse de DSP au fost implementate și dacă hotelurile vizate vor intra într-un standard sanitar corespunzător – nu doar pe hârtie, ci în realitate.

Ziarul de Vâlcea revine cu actualizări.