Constantin Rădulescu: ”Trăiască România! Mare, frumoasă și unită! La mulți ani, românilor de pretutindeni”!

Identitatea unui popor stă în istoria și în rădăcinile sale

La Vâlcea, această istorie se vede la fiecare pas: aici a răsunat pentru prima dată Imnul Național, aici s-a născut tricolorul și tot aici s-a tipărit prima carte de legi în limba română.

Astăzi, de 1 Decembrie, ne uităm spre mormintele eroilor și spre cer, acolo unde sunt cei datorită cărora trăim într-o țară unită și liberă. Ziua Națională este despre ei, dar și despre fiecare român care, prin ceea ce face, duce țara mai departe.

Unirea s-a făcut prin sacrificiu, credință și puterea oamenilor de a rămâne împreună. Iar astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria să păstrăm această unitate și să luptăm nu unii împotriva altora, ci împotriva urii, a dezbinării și a tot ceea ce ne slăbește ca popor.

Vă îndemn să trăiți această zi cu gândul la bine, pentru că binele vindecă. Astăzi, mai presus de orice, trebuie să fim uniți și cu bună-credință.

Trăiască România! Mare, frumoasă și unită!