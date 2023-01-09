Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: Aparatură medicală de ultimă generație pentru Maternitatea din Râmnicu Vâlcea

Din nou, aparatură de ultimă generație, la Maternitatea vâlceană!

În luna mai a anului viitor vom începe modernizarea completă a Maternității din Râmnicu Vâlcea. Proiectul are o valoare de peste 12 milioane de euro și va schimba în totalitate condițiile în care sunt îngrijite mamele și copiii.

Până atunci, continuăm investițiile în sănătate, prin construirea de clădiri noi de spital și în dotarea cu aparatură medicală.

Printr-un proiect de aproape 10 milioane lei, finanțat prin Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Vâlcea, dotăm blocul operator și mai multe secții din cadrul SJU Vâlcea cu aparatură medicală de ultimă generație.

Astăzi vă prezint o parte din echipamentele noi care au sosit la Secția Obstetrică-Ginecologie din cadrul Maternității. Este vorba despre un histeroscop, două ecografe și un monitor fetal wireless.

Histeroscopul este o premieră pentru spital și va contribui semnificativ la îmbunătățirea actului medical în ginecologie. Monitorul fetal permite supravegherea simultană a opt viitoare mămici. Ecografele sunt deja operaționale și sprijină activitatea zilnică a echipei medicale.

Rămânem atenți la nevoile din spitalele aflate în coordonarea noastră. Facem tot ce ține de noi pentru ca pacienții vâlceni să fie îngrijiți bine aici, iar cadrele medicale să își desfășoare activitatea în condiții bune, cu aparatură modernă.

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea