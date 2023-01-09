miercuri, 24 decembrie 2025

Constantin Rădulescu anunță buget de forță pentru 2026: investiții, restructurări și control strict al banilor publici

Bugetul județului Vâlcea pentru anul 2026 se conturează clar ca un buget al dezvoltării, axat pe investiții și pe o gestionare mult mai riguroasă a cheltuielilor. Președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, a transmis că, în ciuda zgomotului public, administrația lucrează intens la fundamentarea unui buget care să susțină proiectele majore ale județului.

Șeful CJ a subliniat că Vâlcea a făcut deja restructurări reale, prin desființarea unor posturi și reducerea cheltuielilor de personal, dar fără a afecta specialiștii necesari implementării proiectelor. În același timp, a anunțat măsuri ferme de eficientizare la DGASPC, unde cheltuielile considerate nejustificate nu vor mai fi tolerate, inclusiv la capitolul hrană și salarizare. Și RAJDP va fi obligată să devină competitivă, cu prețuri corecte și participări reale la licitații.

În cultură, administrația județeană pregătește reorganizări importante, inclusiv comasarea muzeelor într-o singură structură județeană și fuziuni între instituții de spectacole. Educația rămâne o prioritate, cu extinderea Galei Educației și obiectivul strategic de a aduce la Vâlcea o facultate de medicină.

Fondurile europene vor continua să fie principalul motor al investițiilor, iar proiectele de infrastructură rutieră – inclusiv drumul expres – sunt în diferite etape de pregătire, cu modernizări intermediare pe rețeaua existentă.

Mesajul final este tranșant: investițiile merg mai departe, dar fiecare leu public va fi atent verificat. „Sunt aici să construiesc, nu să tai, însă risipa nu mai are loc într-o administrație responsabilă”, a transmis conducerea Consiliului Județean Vâlcea.