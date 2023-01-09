Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, convocat pe 23 decembrie: proiecte cu impact pentru anul 2026

vineri, 19 decembrie 2025

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat în ședință ordinară în data de 23 decembrie 2025, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei, conform Dispoziției nr. 4862 semnată de primarul Mircia Gutău și contrasemnată pentru legalitate de secretarul general, jurist Ion Didoiu.

Convocarea se face în temeiul Codului Administrativ, iar participarea consilierilor va avea loc exclusiv fizic. Înaintea ședinței, comisiile de specialitate vor analiza proiectele, iar procesele-verbale și avizele vor fi redactate în baza înregistrărilor audio. Materialele aferente vor putea fi consultate pe site-ul instituției, iar consilierii sunt invitați să depună amendamente.

În anexa dispoziției este prezentat proiectul ordinii de zi, ce cuprinde 19 puncte, dintre care multe cu impact direct asupra administrației locale, serviciilor sociale, infrastructurii și culturii municipiului.

Ordinea de zi – punctele care vor fi dezbătute

1️⃣ Stabilirea costurilor de întreținere pentru Căminul de Persoane Vârstnice în 2026, proiect esențial pentru ajustarea contribuțiilor în funcție de gradul de dependență al beneficiarilor.

2️⃣ Modificarea tarifelor pentru parcarea de la River Plaza Mall, un punct care vizează una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

3️⃣ Darea în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 13 a unor bunuri realizate prin fonduri nerambursabile.

4️⃣ Licitația pentru amplasamentele destinate comerțului stradal "Mărțișor 2026", cu aprobarea caietului de sarcini.

5️⃣ Actualizarea Devizului General pentru extinderea parcului din zona Nord și modernizarea bazei sportive, ca urmare a creșterii TVA la 21%.

6️⃣ Transferul coordonării Creșei Râmnicu Vâlcea către Inspectoratul Școlar Județean, începând cu anul școlar 2026-2027.

7️⃣ Punerea la dispoziția ADI Salubrizare a bunurilor realizate prin proiectul centrului de colectare prin aport voluntar.

8️⃣ Majorarea valorii de inventar a Dispensarului TBC, în urma lucrărilor de eficiență energetică și modernizare.

9️⃣ Actualizarea suprafeței terenului concesionat de pe strada Lucian Blaga nr. 6, conform măsurătorilor cadastrale.

🔟 Darea în administrarea DADP a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, realizate recent în cadrul unui proiect de creștere a performanței energetice.

1️⃣1️⃣ Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului începând cu 1 ianuarie 2026, un proiect cu impact asupra structurii administrative.

1️⃣2️⃣ Act adițional nr. 8 între Direcția de Asistență Socială și Asociația “Centrul pentru Familie”.

1️⃣3️⃣ Actualizarea Regulamentului Căminului pentru Persoane Vârstnice.

1️⃣4️⃣ Reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” prin absorbția Teatrului Municipal „Ariel” și transformarea instituției în Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea – probabil cel mai sensibil și discutat punct de pe ordinea de zi.

1️⃣5️⃣ Mandatarea reprezentanților municipiului în AGA la Piețe Prest SA.

1️⃣6️⃣ Acordul municipiului pentru achiziționarea de servicii juridice de către Apavil SA, în dosare complexe.

1️⃣7️⃣ Vânzarea prin licitație publică a unui teren de 400 mp de pe strada Morilor nr. 28 G.

1️⃣8️⃣ Atribuirea denumirii „Dinu Săraru” pasajului pietonal subteran din zona Calea lui Traian – Știrbei Vodă.

1️⃣9️⃣ Întrebări, interpelări și informări.

Ședința ordinară din 23 decembrie nu este una formală sau simbolică, deși vine chiar în preajma sărbătorilor. Din contră: sunt proiecte care ating domenii sensibile – cultură, salubritate, educație, sănătate, asistență socială; există decizii cu impact financiar – de la tarife la devize și inventare; sunt prevăzute schimbări structurale – reorganizarea Filarmonicii și Creșei fiind cele mai relevante.

Consilierii sunt chemați să dezbată și să decidă asupra unor proiecte cu efect imediat și vizibil în 2026.