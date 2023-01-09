Concurență neloială la Târgul de Crăciun din Râmnicu Vâlcea: comercianții acuză copierea produselor și lipsa de intervenție a organizatorilor

joi, 11 decembrie 2025

Târgul de Crăciun din Râmnicu Vâlcea, eveniment menit să promoveze tradiția și profesionalismul, se confruntă anul acesta cu probleme care pun sub semnul întrebării corectitudinea comercială. Un grup de participanți semnalează că, după deschiderea târgului, unele standuri au început să copieze produsele colegilor, deși fiecare expozant a depus la înscriere lista oficială a ofertei.

Această practică reprezintă o formă clară de concurență neloială, cu atât mai gravă cu cât fiecare comerciant a investit resurse considerabile în utilaje, materie primă, forță de muncă și timp de pregătire. Munca celor care au respectat regulile este subminată de cei care aleg să își ajusteze oferta în funcție de succesul altora, fără niciun efort propriu.

În alte târguri din țară, un asemenea comportament ar fi dus imediat la excluderea din eveniment, tocmai pentru a proteja integritatea comercială. La Râmnicu Vâlcea însă, comercianții reclamă lipsa controlului și a intervenției organizatorilor, ceea ce alimentează percepția unei organizări permisive.

Comercianții solicită Primăriei Râmnicu Vâlcea să intervină ferm, să verifice situațiile semnalate și să asigure un cadru corect, demn de un eveniment care reprezintă imaginea orașului.