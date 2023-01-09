Concertul de colinde „Hristos Se naște, măriți-L!” al Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului

Miercuri, 17 decembrie, Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea a găzduit concertul de colinde susținut de Corul Benedictus al Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, din Arhiepiscopia Râmnicului.

Repertoriul ales a cuprins colinde tradiționale românești și creații corale cu tematică hristologică, interpretate într-o manieră care a pus în evidență rigoarea muzicală și profunzimea duhovnicească a textelor. Prin îmbinarea elementelor de muzică sacră cu expresivitatea corală specifică formațiilor tinere, concertul a reușit să transmită publicului semnificația teologică a Întrupării Cuvântului, subliniind dimensiunea misionară a colindului creștin.

Prezența Corului Benedictus pe scena Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, sub bagheta tânărului dirijor Nectarie Ben Trandafir, a evidențiat rolul activ al tinerilor în viața Bisericii și contribuția acestora la dialogul dintre cult și cultură, reafirmând importanța muzicii sacre ca mijloc de transmitere a tradiției și a valorilor creștine în contextul societății contemporane.