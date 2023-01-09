COMUNICAT DE PRESA: SC SEBACONT SRL anunta finalizarea proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI SEBACONT SRL, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III

miercuri, 31 decembrie 2025

COMUNICAT DE PRESA

SC SEBACONT SRL anunta finalizarea proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI SEBACONT SRL, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apelul de proiecte este gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA COMPANIEI SEBACONT SRL

Cod proiect: 3443.1/I3/C9

Contract de finanțare: RUE3443/I3/C9

Perioada de implementare: 10 luni

Dată de începere: 18.02.2025

Dată de finalizare: 31.12.2025

Adresa de implemenare a proiectului: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. REPUBLICII, Nr. 18, Bloc H2, Scara B, Apartament 7, Judetul Valcea

Obiectivul general al proiectului: DIGITALIZAREA COMPANIEI SEBACONT SRL

Obiectivele specifice realizate : Prin proiect au fost achizitionate atat servicii, cat si software si hardware. Investitia a constat in achizitia de: Echipamente hardware – Laptopuri, monitoare, Smart UPS, calculatoare desktop, , router, smartphone; Software – specialitate, site web, aplicatie CRM, Servicii auditare IT; Curs competente digitale management; Servicii publicitate – publicare comunicate de presa incepere si finalizare proiect;

Valoarea totală a proiectului: 160.598,00 lei

Valoarea finanțare nerambursabilă: 132.568,21 lei

Date de contact:

Persoana de contact MUGUREL-SEBASTIAN CIUTACU

Telefon: 0744.553.831

Email: [email protected]