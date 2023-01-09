luni, 15 decembrie 2025

8290 din 15/12/2025

Comunicat de presă finalizare proiect

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT COMUNA PĂUŞEŞTI

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standard ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare., titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Numele proiectului de investiție: “Dotarea unităților de învățământ din comuna Păușești, județul Vâlcea'”, F-PNRR-Dotari-2023-0909

Contract de finanțare: 419DOT din 07/08/2023

Durata proiectului: 26 luni

Data de începere: 07/08/2023

Data finalizării: cel mai tarziu la 30.09.2025

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din cadrul UAT Păuşeşti, judeţul Vâlcea, în vederea asigurării unui proces educaţional de calitate, modem şi incluziv.

Obiectivele specifice urmărite:

asigurarea infrastructurii şi resurselor tehnologice modeme care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică şi a sălilor de clasă cu echipamente TIC;

îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziţionare de mobilier modern şi materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potenţialului fiecărui copil în funcţie de aptitudinile şi interesele fiecăruia.6 săli de clasă, 1 laborator IT, 1 sală de sport şi cabinetul de asistenţă psihopedagogică vor fi dotate cu mobilier specific şi materiale didactice;

se asigură transformarea digitală a unităţilor de învăţământ vizate de proiect;

dotarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică cu dotări specifice astfel încât să se asigure un act educaţional modern şi aplicat.

Valoare totală proiect: 376.568,36 LEI

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 316.444,00 LEI

Date de contact:

Persoană de contact: AVAN CĂTĂLIN

Telefon: 0751100393

Email: [email protected]

