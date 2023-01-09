COLDEA, „REGIZORUL” DIN SPATELE SCENEI – Fostul vicepreședinte al Comisiei SRI, Marian Cucșa, lansează acuzații dure: „Rețeaua Coldea acționează pentru a-l scăpa de închisoare și pentru a instala oamenii lui Soros în fruntea Justiției! ONG-uri și site-uri coordonate de generalul infractor atacă independența sistemului judiciar”

joi, 11 decembrie 2025

COLDEA, „REGIZORUL” DIN SPATELE SCENEI – Fostul vicepreședinte al Comisiei SRI, Marian Cucșa, lansează acuzații dure: „Rețeaua Coldea acționează pentru a-l scăpa de închisoare și pentru a instala oamenii lui Soros în fruntea Justiției! ONG-uri și site-uri coordonate de generalul infractor atacă independența sistemului judiciar”



Fostul deputat Marian Cucșa, actualmente președinte al Partidului Republican din România, susține că „rețeaua Coldea” s-ar fi mobilizat pentru a influența opinia publică și a crea presiune asupra sistemului judiciar, cu scopul de a-l salva pe fostul prim-adjunct al SRI — trimis în judecată de DNA — de o posibilă condamnare. Afirmațiile vin în contextul reportajului Recorder, despre care Cucșa spune că ar reprezenta un atac orchestrat împotriva Justiției - conform luju.ro

Într-o postare fermă pe Facebook, Cucșa afirmă că materialul Recorder ar fi parte dintr-un plan amplu, realizat „sub coordonarea generalului Florian Coldea și finanțat de George Soros”, prin care diverse ONG-uri și platforme media ar încerca să discrediteze magistrați și instituții-cheie ale statului, în special Înalta Curte condusă de judecătoarea Lia Savonea — coincidență sau nu, ținta unor campanii mediatice agresive exact în perioada în care dosarul lui Coldea se apropie de final.

Declarația lui Marian Cucșa:

„După apariția «investigației» Recorder, Partidul Republican precizează:

O rețea de ONG-uri și site-uri aflate sub controlul generalului infractor Florian Coldea, sprijinită financiar și propagandistic de Soros, desfășoară un atac direct la independența Justiției și subminează statul de drept în România.

Rețeaua Coldea s-a mobilizat pentru a-l salva pe acest infractor de pușcărie și pentru a instala, în fruntea Parchetelor și Instanțelor, oameni susținuți de Soros.

Românii s-au trezit și nu mai pot fi manipulați de aceste grupuri, care se tem de o Justiție eliberată de influența lor.

Același tipar îl vedem și în Statele Unite, iar noi, Republicanii din România, urmăm direcția președintelui Trump: vom apăra Justiția de orice ingerințe ale rețelei Coldea–Soros.”