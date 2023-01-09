Chimcomplex anunță preluarea conducerii executive de către Ștefan Vuza

luni, 8 decembrie 2025

Decizia urmărește coordonarea directă a procesului de transformare prin care trece compania

București, 08 decembrie 2025 – Chimcomplex anunță revenirea lui Ștefan Vuza în funcția de Director General al companiei. Decizia urmărește coordonarea directă a procesului de transformare prin care trece Chimcomplex și întărirea capacității companiei de a naviga o perioadă economică caracterizată de presiuni intense asupra competitivității.

Industria chimică din Europa traversează o recesiune generată de politicile energetice impuse de Bruxelles, funcționarea deficitară a Green Deal-ului și tensiunile geopolitice.

În fața acestor noi realități, companiile mari din industria chimică europeană au ales să își închidă, rând pe rând, capacitățile de producție. Chimcomplex, companie de talie medie, a decis reașezarea liniilor de fabricație ale produselor competitive și închiderea sau mutarea celor energointensive* în Asia și lansarea unor linii de produse chimice noi.

Schimbările rapide din Europa cer o adaptare imediată la nivel operațional. În ultimii doi ani, Ștefan Vuza a analizat evoluțiile industriei la nivel european, într-un dialog constant cu peste 60 de lideri internaționali, specialiști și reprezentanți ai mediului politic din 21 de țări. Această etapă a conturat planul actual de transformare, care intră acum în faza de execuție.

Programele planificate vizează ajustarea capacităților de producție, extinderea segmentului de „fine chemicals” și orientarea către piețe noi. Reacția rapidă la schimbare și implicarea directă a liderului sprijină semnificativ procesele interne de adaptare.

Ștefan Vuza, Președinte și CEO Chimcomplex :

„Intrăm în etapa de implementare a planului pregătit în ultimii doi ani. Preiau conducerea executivă pentru a sprijini echipele în procesul de transformare și pentru a accelera aplicarea măsurilor necesare. Am încredere în potențialul Chimcomplex și în capacitatea companiei de a reveni pe creștere în câteva luni. Dacă politica economică liberală, prezentă în Europa în ultimele decenii, a fost înlocuită cu intervenționismul politic, este evident că trebuie să ne adaptăm. Oamenii caută predictibilitate, dar noile realități europene impun schimbare, iar cei care se adaptează primii își pot consolida poziția pe piață. Acum, foarte puțini oameni sunt capabili să aplice schimbarea și cu atât mai puțin dacă nu au liderul alături de ei. Deciziile discutabile luate la nivel european nu mă descurajează, ci mă motivează să acționez concentrat pe soluții reale, pentru că sunt antrenat, voi acționa fără a mai investi timpul și energia mea în a reacționa. Aceasta a făcut mereu diferența între un

CEO, cum sunt cei de la multinaționale și care iau decizii de tipul închiderii de capacități (în Europa s-au închis în acest an 264 de uzine chimice), și un antreprenor care are „pielea lui în joc” și caută soluții reale și nu doar de suprafață, însă pentru aceasta a trebuit să nu doarmă sute de nopți.”

În 2022, din funcția de Director General, Ștefan Vuza a orientat compania către investiții majore pentru creșterea eficienței energetice. Acestea au consolidat poziția Chimcomplex ca lider național în producția de hidrogen și energie verde, prin realizarea celei mai mari instalații de cogenerare construite în România în ultimii 13 ani și a singurei instalații de trigenerare din industria chimică europeană, ambele pe platforma de la Râmnicu Vâlcea.

Despre Chimcomplex

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și oxo-alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie cu o tradiție de 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil.

În anul 2024 Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 1.495 milioane de lei.

* Produsele chimice energointensive, sunt acelea care, în structura costurilor lor, au peste 60% gaze și energie electrică, care în Europa sunt cu peste 300% mai scumpe față de energiile și gazul din celelalte blocuri economice cu care Europa intră direct în competiție (SUA, țările arabe, China și Asia).