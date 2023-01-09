Cei mai buni primari ai anului 2025 din județul Vâlcea

luni, 29 decembrie 2025

Într-un an marcat de provocări administrative, presiuni bugetare și așteptări tot mai mari din partea cetățenilor, administrația locală rămâne poate cel mai important barometru al seriozității, competenței și bunei-credințe în guvernarea publică. În 2025, județul Vâlcea a avut primari care au demonstrat că dezvoltarea nu este un slogan electoral, ci rezultatul muncii constante, al proiectelor bine gândite și al capacității de a atrage fonduri europene și guvernamentale pentru comunitățile pe care le conduc.

Lista „Cei mai buni primari ai anului 2025” nu este una politică, ci una a faptelor. Este o recunoaștere publică a edililor care au modernizat localități, au asfaltat drumuri, au extins rețele de apă și canalizare, au construit școli, grădinițe și infrastructură publică, au pus comunele și orașele pe harta dezvoltării și au dovedit că administrația locală poate funcționa în interesul cetățeanului.

Acești primari reprezintă exemple de bună practică, indiferent de mărimea localității sau de culoarea politică. Îi prezentăm mai jos pe edilii care, în 2025, au făcut diferența în județul Vâlcea prin rezultate concrete, proiecte finalizate sau aflate în derulare și o viziune clară asupra viitorului comunităților lor.

Cei mai buni primari ai anului 2025 din județul Vâlcea:

• Sorin Vasilache – pentru că a reuşit să modernizeze cu fonduri europene localitatea Olănești;

• Florinel Constantinescu – pentru proiectele derulate în localitatea Călimăneşti;

• Achim Băluță – un tânăr bătăios și sufletist cu multe reușite în plan edilitar în comuna Vaideeni;

• Stefan Bîzîc – pentru realizările importante din ultimul an din orasul Babeni

• Nicolae Sărdărescu – pentru proiectele de anvergură naționale derulate la Horezu;

• Gheorghe Dinculescu – primarul localitatii Malaia, unul dintre cei mai seriosi si competenti primari din Valcea

• Costinel Stoica – pentru că se străduiește, să modernizeze municipiul Drăgășani;

• Gheorghe Gîngu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Bujoreni

• Nicolae Popescu – pentru că modernizeaza localitatea Berislăvești;

• Dumitru Pirneci – pentru că a adus în secolul XXI localitatea Danicei;

• Ion Ungureanu – pentru realizările importante din ultimul an în comuna Muereasca;

• Ion Radi – pentru nenumăratele proiecte realizate în comuna Păușești Măglași;

• Constantin Barzageanu – primarul faptelor din Mihaesti

• Cosmin Anghelescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Mateesti;

• Gheorghe Dumbravă – pentru că aduce în secolul XXI localitatea Stoenești;

• Armand Cupăreanu – pentru proiectele realizate în Diculești;

• Ionel Vlădulescu– pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Budeşti;

• Nicolae Moraru – primarul faptelor din Pietrari

• Florin Maracine – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Galicea;

• Constantin Cârstina – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Orleşti

• Ion Nicolae pentru numeroasele proiecte edilitare desfăşurate în comuna Caineni

• Sorin Romcescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Slatioara

• Dumitru Ciorîcă – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Cernisoara;

• Catalin Avan – primarul localitatii Pausesti Otasau, unul dintre cei mai bataiosi, seriosi si competenti primari din Valcea

• Cristina Munteanu – pentru nenumaratele proiecte edilitare din comuna Prundeni;

• Aurora Măgură – pentru proiectele realizate în Popeşti;

• Mihai Blejan – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Scundu

• Adrian Cosac – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Vlădeşti;

• Florin Ionescu – un primar modest, serios și profesionist – comuna Stoilești;

• Dumitru Sorin Leonte – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Perisani

• Toma Ciolacu – pentru numeroasele proiecte aflate în derulare în comuna Stroești;

Îi felicităm pe toți primarii din județul Vâlcea, de bună credință, care au muncit în acest an și au derulat proiecte de zeci de milioane de euro cu finanțare europeană și locală!