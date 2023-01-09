Cei mai activi parlamentari ai județului Vâlcea în 2025

luni, 29 decembrie 2025

Antonio Popescu & Nicolae Mîndrescu – deputați AUR

Premiul pentru activitate parlamentară susținută este acordat deputaților Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, pentru implicarea constantă în problemele județului Vâlcea, numărul ridicat de interpelări, inițiative și luări de poziție publice, precum și pentru prezența activă în dezbaterile legislative.

Prin demersurile lor parlamentare, cei doi deputați AUR au adus în prim-plan teme de interes local și național, demonstrând o activitate vizibilă și consecventă în reprezentarea electoratului vâlcean.

🏅 Pentru implicare, vizibilitate și activitate parlamentară constantă, Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu sunt desemnați cei mai activi parlamentari ai județului Vâlcea.