Ce opțiuni au vâlcenii când apar cheltuieli neprevăzute: credite bancare, IFN și bune practici de planificare

Astăzi, locuitorii din Vâlcea apelează tot mai des la sprijin financiar. Cel mai frecvent — la instituțiile bancare, însă nu întotdeauna au posibilitatea de a obține acolo suma necesară și, în plus, într-un timp scurt.
În schimb, pot apela oricând la servicii precum credit IFN rapid online și își pot acoperi astfel nevoile financiare curente. Adesea neprevăzute și urgente.
Totodată, potrivit statisticilor Trading Economics, principalele solicitări de credit ale cetățenilor depășesc, de regulă, această categorie și includ:
Însă este întotdeauna justificat să apelezi exact la credite? Analizăm alternativele în acest material.
Primul lucru care îți vine în minte este HoraCredit – credit online cu dobândă 0% pentru clienți noi. Cel puțin pentru că Vâlcea se află în partea de jos a clasamentului național în ceea ce privește nivelul salariilor.
Prin urmare, iată unde pot fi obținute fonduri pentru a acoperi diverse nevoi de consum:
|Sursa banilor
|Ce acoperă, de obicei
|Avantaje
|Riscuri / Limitări
|Salariu
|Utilități, alimente, transport, reparații minore
|Sursă stabilă, fără datorii
|Buget limitat, inflație
|Economii
|Cheltuieli medicale, reparații auto, tehnică
|Control total, acces rapid
|Se epuizează rapid, nu sunt disponibile pentru toți
|Credit de consum
|Reparații, tratament medical, achiziții majore
|Rapid, fără garanții
|Dobânzi de 9–15%, povară lunară
|Card de credit
|Achiziții urgente, reparații minore
|Perioadă de grație de 30–60 de zile
|Dobânzi ridicate după perioada de grație
|Despăgubiri de asigurare
|Accidente rutiere, cazuri medicale, daune materiale
|Compensații mari
|Sunt necesare contribuții, dovedirea cazului
|Ajutor social
|Nevoi de bază, copii, persoane cu venituri reduse
|Sprijin garantat
|Sume mici, categorii limitate
|Ajutor de urgență din partea statului
|Incendii, inundații, crize medicale
|Ajutor nerambursabil
|Sunt necesare dovezi, birocrație
|Sprijin din partea familiei
|Orice cheltuieli critice
|Fără dobânzi, flexibil
|Instabilitate, dependență
|Venit suplimentar (muncă suplimentară, gig-work)
|Cheltuieli curente, nevoi minore
|Bani rapizi, flexibilitate
|Epuizare, venit instabil
|Vânzarea bunurilor
|Cheltuieli urgente
|Rapid, fără datorii
|Resursă limitată
|Granturi / programe pentru gospodării (UE, locale)
|Eficiență energetică, panouri solare
|Fonduri nerambursabile
|Proceduri de durată, nu sunt accesibile tuturor
|Avans de la angajator
|Nevoi pe termen scurt
|Fără dobânzi
|Reducerea următoarei
Totuși, aceste surse nu sunt întotdeauna suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de trai, deoarece costul vieții în județul Vâlcea este în continuă creștere.
Vorbind serios, în situațiile în care cheltuielile potențiale depășesc posibilitățile financiare reale. Acestea includ:
Nu întotdeauna bugetul poate fi calculat astfel încât să acopere situațiile de forță majoră. În special în următoarele cazuri.
Orice situații în care apare necesitatea unei finanțări semnificative. Pot fi consecințe ale accidentelor rutiere, ale dezastrelor naturale sau ale incidentelor de natură tehnogenă și altele similare. Acestea nu pot fi prevăzute și sunt extrem de dificil de gestionat, mai ales fără sprijin suplimentar.
Boli grave, intervenții chirurgicale, pierderea temporară a capacității de muncă și orice alte situații care presupun cheltuieli în lipsa unei surse stabile de venit. Da, o parte dintre acestea pot fi acoperite prin polițe de asigurare sau programe de sprijin din partea statului. Însă, din păcate, acest lucru este aproape întotdeauna insuficient.
O altă sursă de cheltuieli neprevăzute o reprezintă înlocuirea și repararea electrocasnicelor, a autoturismelor și a altor bunuri similare. Mai ales atunci când defectarea acestora afectează funcționarea normală a vieții de zi cu zi. Este bine dacă ai o rezervă financiară pentru astfel de situații. Iar dacă nu, împrumutul rămâne adesea aproape singura opțiune.
Iată câteva recomandări care te pot ajuta să-ți administrezi eficient împrumuturile:
|Regulă / Situație
|Ce este recomandat să faci corect
|Riscuri posibile în cazul ignorării
|1. Evaluarea necesității
|Să iei un credit doar atunci când cheltuiala este critică sau generează venit
|Acumularea datoriilor inutile, stres financiar
|2. Calcularea bugetului
|Să te asiguri că rata lunară nu depășește 20–30% din venit
|Supraîncărcarea bugetului, întârzieri la plată
|3. Compararea ofertelor
|Să verifici dobânzile, comisioanele și costul anual efectiv (APR)
|Supraplata de 2–3 ori, costuri ascunse
|4. Citirea contractului
|Să citești cu atenție condițiile: penalități, asigurări, comisioane
|Cheltuieli neprevăzute, penalități, blocarea conturilor
|5. Alegerea termenului
|Să alegi un termen care oferă o rată confortabilă, dar nu excesiv de lung
|Supraplata inutilă din cauza unei perioade prea lungi
|6. Asigurarea riscurilor
|Să ai un fond de rezervă pentru 1–2 luni de plăți
|Risc de întârzieri la plată în cazul pierderii veniturilor
|7. Monitorizarea istoricului de credit
|Să îți verifici istoricul de credit și să eviți întârzierile
|Deteriorarea scorului de credit, refuzuri la credite viitoare
|8. Rambursarea anticipată
|Să rambursezi creditul anticipat, dacă există această posibilitate
|Supraplata din cauza lunilor suplimentare de dobândă
|9. Evitarea microcreditelor
|Să le folosești doar în situații extreme
|Dobânzi foarte ridicate, spirală a datoriilor
|10. Un singur credit la un moment dat
|Să nu contractezi un nou credit până când cel anterior nu este achitat
|Supraîndatorare, instabilitate financiară
|11. Evidența cheltuielilor
|Să ții evidența plăților și a scadențelor
|Omiterea plăților, penalități
Totuși, ori de câte ori este posibil, este mai bine să lucrezi la propriul buget și la economii. O rezervă financiară este o necesitate critică pentru fiecare.
