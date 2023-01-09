marți, 2 decembrie 2025

Cazul „colonelului SRI” care nu există: AUR Vâlcea demontează minciunile difuzate de Antena 3

Antena 3 a difuzat un episod controversat în data de 1 Decembrie: un bărbat în vârstă, autointitulat „fost colonel SRI din Vâlcea”, a susținut că AUR Vâlcea l-ar fi invitat la Alba Iulia în schimbul unui sandviș și al sumei de 100 de lei. Fără probe, fără documente și fără verificarea identității sale, declarația a fost difuzată ca fapt, declanșând reacția dură a AUR Vâlcea.

Organizația respinge categoric, printr-un drept la replică, acuzațiile și afirmă că nu a contactat niciodată această persoană, nu a oferit bani sau avantaje materiale și nu a recrutat oameni contra recompense. Participarea membrilor AUR la Alba Iulia a fost voluntară, patriotică și asumată.

Mai grav, Antena 3 nu ar fi verificat cine este individul și nici nu ar fi solicitat un punct de vedere din partea organizației, încălcând regulile elementare ale jurnalismului. AUR Vâlcea afirmă că, în urma verificărilor interne, nimeni din structurile statului nu îl cunoaște pe bărbatul care se dă drept „colonel SRI” și „foarte cunoscut la Râmnicu Vâlcea”. Nu există confirmări oficiale sau neoficiale privind trecutul lui în Serviciul Român de Informații.

AUR cere public ca individul să prezinte dovezi: acte, nume, mesaje, convorbiri, martori. În lipsa lor, episodul rămâne o acuzație nefondată și un act de manipulare mediatică.

Totodată, organizația solicită sprijinul celor care pot furniza informații despre identitatea reală a bărbatului, pentru a clarifica situația și a expune impostura care a stat la baza apariției sale în emisiune.

Cazul ridică o întrebare esențială: cum este posibil ca o televiziune națională să promoveze în prime-time un individ neverificat, cu acuzații fără fundament, afectând reputația unei organizații și intoxicând opinia publică?

Organizația AUR Vâlcea rămâne fermă: totul este o minciună, difuzată fără responsabilitate!

„Credem. Creștem. Învingem. Împreună!”, transmit reprezentanții organizației, îndemnând la vigilență și demascarea imposturii.

Pe același subiect a avut o reacție fermă și George Simion, președintele AUR:

„Am văzut la Antena 3 un fost colonel SRI cum răspândește minciuni că l-ar fi invitat filiala noastră AUR din Vâlcea să vină la Alba Iulia pentru 100 lei, pentru o chiflă și un hamburger, aceeași minciună care a fost rostogolită în ultimele zile. Îmi cer scuze pentru membrii și simpatizanții AUR care sunt jigniți în fel și chip, la fel cum sunt și eu jignit pentru felul în care am fost plimbați, batjocoriți astăzi în intervalul 9:30–10:30, special prin șanțurile cetății, pentru ca noi 15.000 de oameni să nu ne alăturăm cu celelalte zeci de mii de oameni care erau la Alba Iulia. Îmi pare rău pentru felul în care sistemul caută să denigreze. A venit un băiat tulburat cu o hârtie în mână și cică gata, au fost incidente. Nu au fost incidente. Suveraniștii au aplaudat, s-a scandat, s-a făcut Hora Unirii, nu s-a huiduit imnul național. Nu a făcut Nicușor Dan nicio baie de mulțime. De la Iohannis la Nicușor Dan nu e nicio schimbare. Noi nu am fost invitați la Cotroceni, nici nu aveam ce căuta ca să nu se interpreteze într-un fel, nici nu am stat la tribuna oficială în timpul paradei, nici nu am fost acolo, pentru că eram sigur că o să înceapă cu genul ăsta de minciuni, că Simion i-a incitat.”, a declarat George Simion.