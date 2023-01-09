Casă cuprinsă de flăcări în noaptea de Sfântul Nicolae! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

luni, 8 decembrie 2025

Casă cuprinsă de flăcări în noaptea de Sfântul Nicolae! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

O locuință din comuna Mihăești a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de Sfântul Nicolae, în jurul orei 02.07. Pompierii din cadrul Detașamentului Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Bunești au intervenit rapid, deplasându-se la fața locului cu trei autospeciale cu apă și spumă. În sprijin a fost solicitat și SVSU Mihăești.

La momentul sosirii forțelor operative, incendiul ardea violent la acoperișul locuinței. Intervenția promptă a echipajelor a dus la localizarea rapidă a flăcărilor, iar mai apoi la stingerea completă a incendiului, în limitele depistate.

Focul a distrus structura de lemn a acoperișului pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.