luni, 22 decembrie 2025

Comunicat de presă

Carmistin The Food Company și-a asigurat o finanțare de circa 500 milioane euro, pentru a continua investițiile în agricultură și industria alimentară, printr-un parteneriat cu cele mai puternice instituții financiare.

Carmistin The Food Company, noul lider național în producția de carne pasăre și în producția de furaje, își consolidează strategia de creștere printr-un amplu program de investiții în dezvoltare și inovare, susținut de un parteneriat cu cele mai solide instituții bancare. Acest parteneriat oferă cadrul financiar necesar pentru susținerea expansiunii companiei și pentru punerea în practică a planurilor de dezvoltare pe termen lung.

Finanțarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, derulat în comun de BCR (mandated lead arranger, bookrunner, documentation agent), ING Bank N.V. Amsterdam (coordonator global și bookrunner), CEC Bank (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo România S.A. și UniCredit Bank S.A. (senior lead arrangers), Exim Bank și Raiffeisen Bank S.A. (arrangers), PKO BANK POLSKI S.A. Varșovia, sucursala București și Garanti BBVA (lenders). Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic din partea sindicatelor de bănci, iar Clifford Chance din partea Carmistin.

Investițiile vor susține proiecte de extindere a capacităților de producție în domeniul hranei, în special în sectorul cărnii de porc, precum și diversificarea ecosistemului integrat de producție alimentară. Două proiecte noi majore au fost deja demarate: un plan-de producție care se adresează zonelor mixte astfel încât să poată oferi o nouă facilitate și genetici de reproducție, dar și o serie de angajări de noi experți pentru a asigura o producție anuală de peste 500.000 porci/an. În al treilea timp, planul de investiții are în vedere construcția unei fabrici noi de producție carne și produse alimentare de înaltă calitate și cercetare pentru eficientizarea procesării fluxului de producție din întreaga rețea.

Justin Paraschiv, fondator și președinte Carmistin The Food Company:

„Semnarea acestui credit sindicalizat reprezintă mai mult decât un demers financiar, este o confirmare a direcției pe care Carmistin The Food Company o urmează și a încrederii pe care partenerii noștri o acordă unui model de business autohton, construit pe investiții, responsabilitate și viziune pe termen lung. Parteneriatul ne oferă stabilitatea necesară pentru a accelera proiecte strategice în agricultură și industria alimentară, pentru a crește capacitățile de producție și pentru a susține ambiția noastră de a transforma România într-un furnizor relevant de hrană pentru întreaga Europă. Mulțumesc reprezentanților instituțiilor financiare implicate pentru încredere și profesionalism, dar și colegilor mei din Carmistin.”

Ana-Maria Samuilă, head of agribusiness&food, BCR:

„Coordonarea celei mai mari finanțări pentru un agribusiness românesc este un moment de referință pentru BCR, dar și pentru sectorul agroalimentar din România. Creditul sindicalizat acordat Grupului Carmistin transmite un semnal clar de încredere în capacitatea acestui sector de a susține investiții de amploare, cu impact structural în economie. De altfel, Grupul Carmistin este un exemplu de execuție solidă și viziune pe termen lung, printr-un model de business integrat pe verticală, care contribuie la creșterea valorii adăugate a produselor realizate și exportate de România. Ne bucurăm să fim partenerii Carmistin și în această nouă etapă de extindere și le mulțumim tuturor băncilor participante în sindicat pentru colaborare și pentru profesionalismul demonstrat pe parcursul acestei tranzacții. Pentru BCR, finanțările alimentare industriale și agribusiness reprezintă o prioritate strategică, iar rolul nostru este să sprijinim companiile românești din agribusiness cu expertiză, capital și agilitate în implementarea unor proiecte complexe.

Raluca Țintoiu, deputy CEO&Head of wholesale banking, ING Bank România

„Relația dintre ING și Carmistin a evoluat rapid în ultimii ani, bazată pe încredere reciprocă și colaborare strânsă. Suntem foarte mândri că am coordonat o tranzacție extrem de complexă, în anii în care am experimentat, pe deplin, schimbări majore – economice, sociale și energetice. Astfel, confirmăm angajamentul ING de a sprijini companii românești ambițioase și lideri locali în domeniul agroalimentar, care au viziune și capacitatea de a transforma piețe și comunități. Suntem încrezători în capacitatea companiei Carmistin de a duce mai departe proiecte majore, atât pentru România, cât și pentru piața europeană.”

Adrian Mușat, director direcția clienți mari, CEC Bank:

„Grupul Carmistin a investit constant în ultimii ani, astfel că, în prezent, a ajuns unul dintre principalii jucători de pe piața agribusiness și procesare de carne din România, iar în curând ar putea fi unul dintre marii jucători regionali. În toată această perioadă de dezvoltare și expansiune, CEC Bank i-a fost mereu aproape, făcând parte din consorțiile bancare care au sprijinit Grupul. Cu această nouă finanțare, demonstrăm o dată în plus că Banca noastră susține în continuare performanța antreprenorilor din agricultura românească.”

Valentin Voinescu, partener NNDKP:

„Suntem bucuroși că am avut oportunitatea să asistăm sindicatul de bănci în una dintre cele mai mari finanțări de pe plan local din ultimii ani, o tranzacție de referință nu doar prin prisma valorii acesteia, dar și prin gradul ridicat de complexitate. Această finanțare reflectă parteneriatul solid dintre bănci și companiile locale cu viziune pe termen lung, ambele părți fiind angajate activ în dezvoltarea industriei alimentare, un sector de o importanță strategică pentru România. Suntem recunoscători sindicatului de bănci pentru încrederea acordată și le mulțumim pentru colaborarea excelentă.”

Despre Carmistin The Food Company

Ca urmare a investițiilor realizate în ultimii ani în noi facilități de producție hrană, Carmistin The Food Company, cu principalul brand La Provincia pe piața locală, a devenit, în 2025, lider în sectorul avicol din România, cu o capacitate anuală de producție de peste 120.000 tone carne pasăre, dar și lider în producția de furaje, cu o capacitate de 735.000 tone anual, inclusiv BIO.

Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, procesare carne porc și bovine, precum și în producția de cereale. De-a lungul a peste două decenii de activitate, Carmistin a dezvoltat un model de business complet integrat pe întregul lanț de producție alimentară, pe termen lung, controlând cele mai eficiente standarde și o calitate înaltă a produselor.

Companie cu capital sută la sută românesc, Carmistin își propune să devină unul dintre liderii europeni în producția de hrană, în următorii ani.