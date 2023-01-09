Care este doza recomandată de vitamina D pentru toamnă și iarnă

Recomandările generale pentru adulții sănătoși sugerează că un aport zilnic constant poate menține nivelurile optime în lunile cu puțină lumină solară. Vitamina D3 este forma preferată pentru suplimentare datorită biodisponibilității superioare.

Doze orientative pentru adulți în sezonul rece

Pentru majoritatea adulților, doza recomandată toamna și iarna este cuprinsă între 1000 și 2000 UI pe zi. Această cantitate este considerată sigură și eficientă pentru menținerea unui nivel adecvat de vitamina D în sânge. Persoanele cu expunere minimă la soare, cu piele închisă la culoare sau cu un stil de viață preponderent de interior pot avea nevoie de doze mai mari, în limita recomandărilor specialiștilor.

În cazul unui deficit confirmat prin analize, medicul poate recomanda doze terapeutice crescute temporar. Totuși, suplimentarea preventivă fără a depăși 2000 UI pe zi este, în general, bine tolerată și sigură pentru majoritatea persoanelor.

Vitamina D se absoarbe mai bine atunci când este administrată împreună cu o masă ce conține grăsimi sănătoase, ceea ce îmbunătățește utilizarea sa de către organism. Regularitatea administrării este mai importantă decât ora din zi la care este luată.

Pentru cine sunt necesare doze ajustate și la ce trebuie să fim atenți

Anumite grupuri pot necesita ajustări ale dozelor în sezonul rece. Persoanele în vârstă absorb mai puțină vitamina D la nivelul pielii, ceea ce justifică suplimentarea constantă. Cei cu obezitate pot avea nevoie de doze mai mari, deoarece vitamina D este stocată în țesuturile adipoase, reducând disponibilitatea sa circulantă. De asemenea, persoanele cu afecțiuni renale, hepatice sau digestive ar trebui să stabilească doza împreună cu un specialist.

Este important să nu se depășească dozele mari pentru perioade îndelungate, deoarece excesul de vitamina D poate duce la hipercalcemie. Suplimentarea trebuie adaptată stilului de viață și, ideal, bazată pe determinarea nivelului seric de 25(OH)D.

Vitamina D rămâne unul dintre cei mai importanți nutrienți în sezonul rece, iar suplimentarea corectă poate susține imunitatea, vitalitatea și sănătatea oaselor în lunile cu mai puțină lumină naturală.

