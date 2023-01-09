Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea, șantier de 60 de milioane de lei. Firma controlată de Miorița Videanu, soția fostului ministru Adriean Videanu, lider al asocierii câștigătoare

luni, 29 decembrie 2025

Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea, șantier de 60 de milioane de lei. Firma controlată de Miorița Videanu, soția fostului ministru Adriean Videanu, lider al asocierii câștigătoare

Miorița Videanu, soția fostului ministru al Economiei Adriean Videanu (PDL), apare în prim-planul unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană derulate în municipiul Râmnicu Vâlcea. Calea lui Traian, principala arteră a orașului, intră într-un amplu proces de transformare, după semnarea contractului de execuție pentru proiectul „Reabilitare urbană Calea lui Traian”, o investiție de aproape 60 de milioane de lei, finanțată în proporție de 98% din fonduri europene, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia – Regio 2021–2027.

Contractul a fost semnat luni, 29 decembrie, de primarul municipiului Mircia Gutău, iar lucrările urmează să se desfășoare pe o perioadă de 24 de luni. Proiectul vizează reconfigurarea a aproximativ 7,5 kilometri din Calea lui Traian, cu accent pe culoare prioritare pentru transportul public, piste de biciclete, modernizarea iluminatului public, instalarea unui sistem de supraveghere video și reamenajarea a 11 zone-cheie de intervenție urbană – în special scuaruri și aliniamente stradale din zone intens circulate ale orașului.

Liderul asocierii câștigătoare este Theda Mar Design SRL, societate controlată integral de Miorița Videanu, aceasta având atât calitatea de asociat unic, cât și pe cea de administrator. Din asociere mai fac parte Drum Concept SRL, Sofia Garden SRL și Constructim SA, iar subcontractanții declarați sunt AFA Special Logistic SRL, Altimate SA și Metaller Energy SRL.

Datele financiare arată că Theda Mar Design SRL a cunoscut o creștere accelerată în ultimii ani: cifră de afaceri de peste 46 de milioane de lei în 2024 (în creștere cu 50%), profit net de peste 1,5 milioane de lei și un portofoliu solid de firme conexe în care Miorița Videanu deține participații semnificative sau funcții de conducere. Firma are sediul în Chiajna, județul Ilfov, și desfășoară activități preponderent în domeniul lucrărilor de finisaje, pardoseli și placări, dar și în zone conexe construcțiilor și dezvoltării imobiliare.

Contextul în care o firmă controlată de soția unui fost ministru al Economiei ajunge liderul unui proiect major, finanțat masiv din bani europeni, pe principala arteră a unui municipiu important, ridică inevitabil semne de întrebare privind transparența, influența politică și modul în care marile contracte publice ajung în zona unor rețele de afaceri bine consolidate. Oficial, procedura a fost una de licitație publică deschisă, iar valoarea contractului se ridică la aproape 60 de milioane de lei cu TVA, însă dimensiunea proiectului și numele implicate îl transformă într-unul dintre cele mai sensibile și atent urmărite șantiere urbane din Vâlcea în următorii doi ani.