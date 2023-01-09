luni, 8 decembrie 2025

Cadastrul din Vâlcea – sistem frânat din interior, lucrări întoarse fără explicații

În ultimele luni, OCPI Vâlcea a devenit scena unui blocaj administrativ greu de ignorat. Nu vorbim despre situații izolate, ci despre o practică tot mai vizibilă în compartimentul de cadastru, unde lucrări simple sunt respinse sau blocate în mod inexplicabil. Surse interne confirmă că dosare care ar putea fi soluționate rapid sunt întoarse fără argumente solide, în timp ce cetățenii și profesioniștii din domeniu pierd timp, bani și răbdare.

Termenele legale – obligatorii prin procedură – sunt depășite frecvent. Dosarele care ar trebui soluționate în 30 de zile ajung adesea la 45 de zile sau chiar mai mult, fără ca instituția să explice de ce. Comunicarea este minimă spre inexistentă, iar cei care depind de cadastru sunt nevoiți să revină constant cu solicitări, completări și drumuri inutile, doar pentru a obține o rezolvare care, în mod normal, ar trebui să fie standard și predictibilă.

Nu este o problemă de competență, ci de abordare. Inspectorii par să-și impună propriile ritmuri de lucru, ignorând presiunile publice și blocajele pe care le generează în lanț. În tot acest peisaj, registratorii de la Cartea Funciară rămân o excepție pozitivă – acolo lucrurile se mișcă, dosarele se procesează, iar procedurile sunt respectate. Disfuncționalitatea vine exclusiv din zona cadastrului.

Întrebarea care se ridică inevitabil este simplă, dar incomodă: de ce se permit aceste întârzieri și cine răspunde pentru ele? Până la un răspuns oficial, o certitudine rămâne: cadastrul din Vâlcea funcționează sub potențial, iar cetățenii sunt cei care plătesc – din timp, din bani și din nervi.