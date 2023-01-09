Buget de peste un miliard de lei la CAS Vâlcea. Unde merg banii și ce nu funcționează

marți, 30 decembrie 2025

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul activității pe anul 2025, în prezența conducerii instituției: directorul general Costinel-Alin Voiculeț și medicul-șef dr. Gabriela Pădureanu. Oficialii au vorbit deschis despre accesul la servicii medicale, situația bugetară, controale, dar și despre dificultățile reale din teritoriu.

Prioritatea CAS Vâlcea în 2025 a fost garantarea drepturilor asiguraților și asigurarea unui acces echitabil la servicii medicale, medicamente și dispozitive, într-un context bugetar gestionat cu prudență. Managerul instituției a subliniat că simpla identificare a problemelor nu este suficientă, fiind necesare soluții concrete și aplicate: „Problemele trebuie rezolvate, nu doar constatate”.

La nivelul județului, din cele 89 de localități, doar comuna Runcu nu are în prezent cabinet de medicină de familie sau punct de lucru aflat în contract cu CAS, după ce medicul din localitate a solicitat încetarea contractului în noiembrie 2025. În acest context, locuitorii sunt nevoiți să se înscrie la cabinete din localitățile apropiate, fișele medicale fiind preluate temporar de CAS Vâlcea. Până acum, au fost predate 132 din cele 932 de fișe existente.

Situația medicinei de familie rămâne gestionabilă în restul județului. La Berbești, pensionarea unui medic nu a afectat accesul pacienților, existând un alt cabinet contractat, iar în 13 localități funcționează puncte de lucru ale unor cabinete din alte zone.

Un punct important pentru sudul județului îl reprezintă deschiderea, la 15 iulie, a Centrului de Permanență din Bălcești, al patrulea din județ. Șapte medici de familie asigură aici asistență medicală de urgență, iar numai în luna noiembrie au fost consultați 180 de pacienți.

Din punct de vedere financiar, CAS Vâlcea încheie anul 2025 cu un buget de peste 1,013 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 8% față de 2024. Această majorare a permis plata la timp a furnizorilor și acoperirea majorității domeniilor de asistență medicală, singura excepție fiind îngrijirile paliative, din lipsa furnizorilor acreditați în județ.

Activitatea de control a vizat, în a doua parte a anului, 57 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive. Au fost descoperite nereguli, în special legate de concedii medicale și obligații contractuale, cu sume imputate de peste 30.000 de lei.

Un progres semnificativ a fost înregistrat și la plata concediilor medicale. După rectificarea bugetară, întârzierile au fost reduse considerabil: de la cereri vechi de un an și jumătate, s-a ajuns la decontarea celor depuse în urmă cu aproximativ nouă luni. Bugetul alocat acestui capitol aproape s-a dublat față de anul trecut.

Tot prin rectificare bugetară, lista de așteptare pentru dispozitive medicale a fost, în mare parte, eliminată. Au fost emise 262 de decizii pentru proteze, orteze, fotolii rulante și alte echipamente, cereri amânate anterior din lipsă de fonduri.

Aplicarea Legii 141/2025 a avut efecte vizibile și în Vâlcea: numărul concediilor medicale a scăzut cu 10–15%, iar economiile realizate au fost redirecționate către alte servicii medicale. De asemenea, situația persoanelor coasigurate s-a modificat, o parte dintre acestea optând pentru plata contribuției sau fiind încadrate în alte forme de asigurare.

Concluzia conducerii CAS Vâlcea este una fermă: bugetul a crescut, plățile se fac mai rapid, accesul la servicii este, în mare parte, asigurat, iar blocajele existente sunt asumate și explicate public. Pentru perioada următoare, obiectivul rămâne clar – acces echitabil la servicii medicale și medicamente, fără costuri suplimentare împovărătoare pentru pacienți, prin eficientizarea întregului sistem, de la medicina de familie până la spitale și tratamente.