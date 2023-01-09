Baschet: Pistol l-a concediat pe Alvarez - CS Vâlcea a reziliat contractul cu antrenorul spaniol

miercuri, 24 decembrie 2025

CS Vâlcea 1924 a anunțat despărțirea amiabilă de antrenorul spaniol Arturo Alvarez, după o serie de patru înfrângeri consecutive în Liga Națională. Decizia a fost luată în urma unei discuții directe cu team-managerul Bogdan Pistol, care a subliniat că interesul clubului a fost prioritar.

Alvarez părăsește Vâlcea cu un bilanț important: sezonul trecut a dus echipa în primele trei din campionat și, în premieră, în cupele europene, în FIBA Europe Cup. Antrenorul a declarat că despărțirea este una „tristă”, dar asumată, fără căutarea vinovaților.

Conducerea clubului a precizat că Alvarez ar fi putut rămâne într-o funcție tehnică, însă acesta a refuzat. „A fost o decizie grea, dar necesară”, a transmis Pistol, care a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri viitoare a spaniolului la Vâlcea.

Până la numirea unui nou antrenor principal, echipa va fi condusă de secundul Ciprian Enache, ajutat de Roberto Blanco. Debutul lui Enache pe banca „lupilor negri” va avea loc pe 29 decembrie, în meciul cu Steaua București, în Sala Sporturilor Traian.