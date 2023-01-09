Autostrada Sibiu–Pitești: alunecările de teren există în Vâlcea, dar „nu contează”. Ministerul Transporturilor respinge expertiza independentă propusă de deputatul AUR, Antonio Popescu

marți, 23 decembrie 2025

Autostrada Sibiu–Pitești: alunecările de teren există în Vâlcea, dar „nu contează”. Ministerul Transporturilor respinge expertiza independentă

Răspuns oficial după interpelarea deputatului AUR de Vâlcea, Antonio Popescu

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii recunoaște oficial că pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, lotul 3 Cornetu–Tigveni, au avut loc alunecări de teren în localitatea Perișani. Cu toate acestea, statul transmite că nu există niciun risc real, că situația este sub control și că nu se impune nicio expertiză tehnică independentă. Poziția apare într-un răspuns transmis Camerei Deputaților, ca urmare a interpelării formulate de deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu .

Concret, Ministerul arată că în data de 13 octombrie 2025, la kilometrul 59+500, au fost constatate alunecări de teren cauzate de ploile abundente și de excesul de umiditate din stratul vegetal. Instituția ține să sublinieze că este vorba doar despre alunecări de suprafață, fără impact asupra stabilității terenului sau asupra lucrărilor de infrastructură.

Pe scurt, problema există, dar este considerată minoră.

Autoritățile afirmă că zona a fost verificată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Garda de Mediu și Administrația Parcului Național Cozia, iar concluzia a fost unanimă: nu există pericol. Situația este monitorizată, iar lucrările pot continua fără restricții.

Deputatul Antonio Popescu a cerut explicit lămuriri privind posibilitatea constituirii unei comisii tehnice independente, care să evalueze obiectiv riscurile geotehnice ale unui proiect de importanță strategică națională. Ministerul Transporturilor respinge însă ferm această variantă, motivând că șantierul este deja supravegheat de diriginți de specialitate, supervizor și beneficiarul lucrării, în conformitate cu legea.

Cu alte cuvinte, statul consideră că mecanismele interne de control sunt suficiente și că nu este nevoie de nicio verificare externă.

În document se mai precizează că lucrările se desfășoară în baza unei autorizații de construire emise după realizarea unui studiu geotehnic actualizat și după obținerea tuturor avizelor, inclusiv Acordul de Mediu. Autorizația este emisă chiar de Ministerul Transporturilor, instituția care evaluează și riscurile semnalate.

În ceea ce privește apropierea de Parcul Național Cozia, Ministerul susține că șantierul nu se află nici în perimetrul ariei protejate, nici în zona de protecție strictă, fiind situat la aproximativ trei kilometri distanță. Eventualele sesizări privind impactul asupra mediului ar fi fost verificate și infirmate.

Răspunsul oficial mai arată că, dacă vor fi identificate lucrări neconforme sau executate în afara perimetrului autorizat, beneficiarul poate dispune remedieri pe cheltuiala antreprenorului, fără costuri pentru stat. Totodată, se confirmă că nu a fost necesară realizarea unei expertize tehnice independente.

La capitolul finanțare, Ministerul susține că proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și că, până în prezent, nu există riscuri privind pierderea fondurilor. De asemenea, se precizează că eventualele probleme apărute pe acest lot nu afectează alte contracte ale antreprenorului.

În final, responsabilitatea pentru siguranța șantierului și pentru eventualele remedieri este plasată exclusiv în sarcina constructorului. Statul, prin Ministerul Transporturilor, se limitează la concluzia că „nu există risc” și că totul se desfășoară conform planului.

Interpelarea deputatului AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, scoate însă la lumină un aspect esențial: într-un proiect de miliarde de euro, evaluarea riscurilor se face doar „în interiorul sistemului”, iar orice tentativă de verificare independentă este respinsă. Oficial, alunecările de teren nu sunt o problemă. Rămâne de văzut dacă realitatea din teren va confirma această certitudine administrativă.