joi, 25 decembrie 2025

AUR Vâlcea își fixează țintele pentru 2028: Primăria Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean

Filiala Vâlcea a Alianța pentru Unirea Românilor intră într-o nouă etapă strategică, cu obiective politice clare pentru anul 2028: câștigarea Primăriei Râmnicu Vâlcea și a președinției Consiliului Județean Vâlcea. Mesajul transmis din interiorul organizației este unul lipsit de echivoc – partidul își asumă rolul de principal contracandidat al actualelor structuri de putere și mizează pe o construcție politică solidă, începută din timp.

Potrivit planului anunțat, anul 2026 va fi decisiv pentru stabilirea candidaturilor. AUR intenționează să selecteze candidați cu notorietate locală, profil administrativ și capacitate de mobilizare electorală, într-un proces care să evite improvizațiile de ultim moment. Strategia vizează consolidarea organizațiilor locale, atragerea de susținători noi și conturarea unui mesaj coerent, axat pe problemele concrete ale comunității.

În paralel, partidul pregătește o campanie preelectorală „în forță”, cu acțiuni constante pe teren, prezență publică susținută și o comunicare realistă, agresivă în raport cu administrația actuală. Ținta este dublă: erodarea capitalului electoral al adversarilor și poziționarea AUR drept alternativă credibilă la guvernarea locală dominată de Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, partide considerate de conducerea AUR drept responsabile pentru stagnarea județului.

În contextul schimbărilor de percepție din rândul electoratului față de vechile formule politice, AUR Vâlcea susține că are șanse reale să câștige în fața PSD și PNL. Liderii locali mizează pe votul de protest, pe mobilizarea electoratului tânăr și pe nemulțumirile acumulate în rândul mediului de afaceri și comunităților rurale.

Dacă strategia va fi dusă până la capăt și candidaturile din 2026 vor confirma așteptările, alegerile din 2028 se anunță cele mai disputate din istoria recentă a județului Vâlcea. Pentru AUR, miza este majoră: nu doar o victorie electorală, ci preluarea efectivă a conducerii administrative a județului și a municipiului reședință.

Tiberiu Pîrnău