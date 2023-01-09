AUDIT SECRET LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI? SURSE: PATRIARHIA ROMÂNĂ IA LA VERIFICAT LUCRĂRI, CONTRACTE ȘI DONAȚII

miercuri, 3 decembrie 2025

Pe surse, au început să circule informații tot mai insistente despre o mișcare rară și sensibilă în interiorul Bisericii Ortodoxe Române: Patriarhia Română ar intenționa să trimită un audit financiar amplu la Arhiepiscopia Râmnicului. Dacă se confirmă, ar fi vorba despre unul dintre cele mai serioase demersuri de control intern din ultimii ani, cu impact direct asupra modului în care sunt gestionate banii, investițiile și donațiile în centrul eparhial.

De ce un audit? Întrebările care au început să deranjeze Bucureștiul

Conform informațiilor obținute pe canale neoficiale, alarma s-ar fi dat la nivelul Patriarhiei după ce au fost semnalate mai multe neconcordanțe privind modul de derulare a unor lucrări de construcții și reabilitări realizate în ultimii ani în cadrul eparhiei. Sursele indică contracte atribuite în condiții netransparente, devize care ar fi crescut nejustificat și lucrări a căror valoare reală ar fi mult sub nivelul sumelor raportate oficial.

În același timp, Patriarhia ar fi primit sesizări legate de anumite donații consistente primite de Arhiepiscopie, donații care nu ar fi fost reflectate clar în rapoartele interne. Este vorba, potrivit surselor, de sponsorizări importante din partea unor oameni de afaceri locali și de la nivel național, dar și de transferuri de bunuri și terenuri, înregistrate superficial sau cu documentație incompletă.

Lucrări de construcții și donații sub lupa Patriarhiei

Printre zonele sensibile se numără lucrări efectuate la: clădiri administrative ale Arhiepiscopiei; reședințe și case parohiale; obiective de patrimoniu aflate în restaurare; proiecte imobiliare derulate prin firme apropiate unor persoane din conducerea eparhială

Patriarhia ar dori să clarifice cine a beneficiat cu adevărat de contracte, dacă procedurile au fost respectate și dacă banii au fost utilizați conform destinației stabilite.

Nu este exclus ca auditorii să analizeze inclusiv relațiile dintre Arhiepiscopie și câțiva antreprenori cunoscuți în județ, unii dintre ei implicați și în alte contracte publice sau proiecte imobiliare controversate.

În plus, există întrebări legate de destinația finală a unor donații, întrucât o parte dintre ele ar fi fost redirecționate către proiecte care nu apar în documentele oficiale ale instituției.

Ce urmează? Tăcere la Râmnic, tensiune la București

Deși oficial nimeni nu confirmă – iar la Arhiepiscopia Râmnicului se păstrează o liniște apăsătoare – sursele afirmă că decizia finală privind auditul este deja luată. Ar mai fi de stabilit doar momentul în care echipele de control vor fi trimise, întrucât Patriarhia dorește să evite scandalul public înainte de a avea un tablou complet al situației.

În spatele ușilor închise, se vorbește despre un climat tensionat.

Dacă verificările Patriarhiei se vor confirma, Arhiepiscopia Râmnicului ar putea deveni în următoarele luni scena unei operațiuni de curățenie financiară fără precedent, cu efecte directe asupra conduitei viitoare a ierarhilor și a modului în care Biserica gestionează resursele provenite din contribuțiile credincioșilor, banii publici și sumele donate.

Țineți aproape, monitorizăm în continuare subiectul.