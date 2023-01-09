În atenția Ziarului de Vâlcea
În urma publicării articolului „Audit secret la Arhiepiscopia Râmnicului? Surse: Patriarhia Română ia la verificat lucrări, contracte și donații”, publicat în data de 3 decembrie 2025, vă transmitem următoarele precizări:
Arhiepiscopia Râmnicului respinge afirmațiile lansate în spațiul public cu privire la presupuse verificări „secrete” și așa-zisele „nereguli” sau „neconcordanțe” vis-a-vis de gestionarea fondurilor, a lucrărilor și a donațiilor „consistente”, „care nu ar fi fost reflectate clar în rapoartele interne”. Atribuirea unor „tensiuni”, „scandaluri iminente” sau „operațiuni de curățenie” reprezintă formulări speculative și neconforme cu realitatea din cadrul Eparhiei.
Articolul menționat conține afirmații eronate, bazate exclusiv pe „surse neoficiale”, fără a fi prezentate date concrete, dovezi sau solicitări de clarificare adresate Arhiepiscopiei Râmnicului înainte de a fi publicate.
Arhiepiscopia Râmnicului reiterează faptul că nu se află într-o „liniște apăsătoare” și nici într-un „climat tensionat”. Totodată, face cunoscut că toate procedurile financiar-contabile sunt derulate în conformitate cu legislația în vigoare, cu normele Bisericii Ortodoxe Române și cu standardele interne de audit și raportare. Toate veniturile, cheltuielile, donațiile și investițiile sunt evidențiate în documente oficiale, verificate periodic de organismele organizate conform prevederilor statutare ale Patriarhiei Române.
Auditul reprezintă o procedură obișnuită în plan administrativ, ca parte firească a mecanismelor privind transparența instituțională, și nicidecum o acțiune „secretă”. În activitatea curentă, a existat și există o cooperare permanentă, transparentă și deschisă a Sectorului Economic în cadrul oricărui audit.
Pentru clarificarea oricărui aspect, Arhiepiscopia Râmnicului rămâne pe deplin deschisă dialogului cu redacția Ziarului de Vâlcea, ca, de altfel, cu toți reprezentanții mass-media, iar orice nelămurire sau solicitare de informații va primi un răspuns oficial, documentat și responsabil.
Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului
