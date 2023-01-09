joi, 4 decembrie 2025

În atenția Ziarului de Vâlcea

În urma publicării articolului „Audit secret la Arhiepiscopia Râmnicului? Surse: Patriarhia Română ia la verificat lucrări, contracte și donații”, publicat în data de 3 decembrie 2025, vă transmitem următoarele precizări:

În Arhiepiscopia Râmnicului nu există gestionări frauduloase de fonduri.

Arhiepiscopia Râmnicului respinge afirmațiile lansate în spațiul public cu privire la presupuse verificări „secrete” și așa-zisele „nereguli” sau „neconcordanțe” vis-a-vis de gestionarea fondurilor, a lucrărilor și a donațiilor „consistente”, „care nu ar fi fost reflectate clar în rapoartele interne”. Atribuirea unor „tensiuni”, „scandaluri iminente” sau „operațiuni de curățenie” reprezintă formulări speculative și neconforme cu realitatea din cadrul Eparhiei.

Articolul menționat conține afirmații eronate, bazate exclusiv pe „surse neoficiale”, fără a fi prezentate date concrete, dovezi sau solicitări de clarificare adresate Arhiepiscopiei Râmnicului înainte de a fi publicate.

Arhiepiscopia Râmnicului reiterează faptul că nu se află într-o „liniște apăsătoare” și nici într-un „climat tensionat”. Totodată, face cunoscut că toate procedurile financiar-contabile sunt derulate în conformitate cu legislația în vigoare, cu normele Bisericii Ortodoxe Române și cu standardele interne de audit și raportare. Toate veniturile, cheltuielile, donațiile și investițiile sunt evidențiate în documente oficiale, verificate periodic de organismele organizate conform prevederilor statutare ale Patriarhiei Române.

Rapoartele de audit pe care le face Arhiepiscopia Râmnicului sunt în conformitate cu legislația Bisericii Ortodoxe Române și se fac anual pentru fiecare unitate bisericească (arhiepiscopie, parohie, mănăstire).

Auditul reprezintă o procedură obișnuită în plan administrativ, ca parte firească a mecanismelor privind transparența instituțională, și nicidecum o acțiune „secretă”. În activitatea curentă, a existat și există o cooperare permanentă, transparentă și deschisă a Sectorului Economic în cadrul oricărui audit.

Arhiepiscopia Râmnicului respinge categoric afirmațiile privind „contracte atribuite în condiții netransparente” ori „devize care ar fi crescut nejustificat și lucrări a căror valoare reală ar fi mult sub nivelul sumelor raportate oficial”, care nu sunt susținute de niciun element verificabil.

În ceea ce privește proiectele de construcții, restaurări sau reabilitări, acestea sunt realizate pe baza unor documentații tehnice, contracte și devize supuse analizelor interne, aprobărilor eparhiale și, unde este cazul, raportărilor către autorități publice, respectându-se legile Statului Român și statutul Bisericii Ortodoxe Române.

Deoarece în articolul publicat se face referire la „destinația finală a unor donații, întrucât o parte din ele ar fi fost redirecționate către proiecte care nu apar în documentele oficiale ale instituției”, precizăm faptul că toate donațiile primite de Arhiepiscopia Râmnicului sunt înregistrate în mod oficial, iar utilizarea acestora este destinată exclusiv activităților bisericești, sociale, culturale și patrimoniale, pentru care acestea au fost primite. Nu există donații „neînregistrate”, „redirecționate” sau folosite în scopuri neclare, așa cum sugerează articolul.

Pentru clarificarea oricărui aspect, Arhiepiscopia Râmnicului rămâne pe deplin deschisă dialogului cu redacția Ziarului de Vâlcea, ca, de altfel, cu toți reprezentanții mass-media, iar orice nelămurire sau solicitare de informații va primi un răspuns oficial, documentat și responsabil.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului