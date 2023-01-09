Arhiepiscopia Râmnicului aduce bucurie copiilor nevoiași: peste o mie de pachete distribuite înainte de Crăciun

Centrul de Consiliere și Informare ,,Doamna Maria Brâncoveanu” al Arhiepiscopiei Râmnicului, al cărui prim scop este sprijinul femeilor însărcinate și familiilor aflate în dificultate, a distribuit luna aceasta aproximativ 1000 de pachete cu daruri, pentru copiii care nu au avut șansa de a trăi o copilărie lipsită de griji.

Acțiunea social-filantropică a fost derulată în perioada 5 - 19 decembrie de către Centrul de Consiliere și Informare ,,Doamna Maria Brâncoveanu”, în colaborare cu Școala Gimnazială „Take Ionescu”, iar beneficiarii, copii proveniți din medii defavorizate, au primit alimente, cărți de povești, dulciuri, jucării, obiecte vestimentare și încălțăminte.

Proiectul social - filantropic s-a intitulat „Milostenie creștină în suflet de copil!” aflat la a patra ediție, și a fost derulat în parteneriat cu Școala „Take Ionescu” din Municipiul Râmnicu-Vâlcea. Proiectul și-a propus să ajute copiii proveniți din familii aflate în dificultate cu scopul ca aceștia să petreacă sărbătorile Nașterii Domnului într-o manieră de bucurie și liniște sufletească.

Colaborarea dintre Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu” și Școala „Take Ionescu” a evidențiat importanța parteneriatului dintre Biserică și Școală în susținerea copiilor și a familiilor aflate în dificultate, oferind nu doar ajutor material, ci și sprijin moral și sufletesc.

Proiectul „Milostenie creștină în suflet de copii” se înscrie în activitățile social-filantropice derulate constant de Arhiepiscopia Râmnicului, având ca obiectiv sprijinirea copiilor vulnerabili și cultivarea spiritului de responsabilitate și implicare creștină în comunitatea locală.

Nădăjduim ca bucuria Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului să își afle loc și în sufletul acestor copii minunați, aflați sub povara greutăților de la o vârstă atât de fragetă, fie din neputința singurătății, fie din lipsa celor necesare pentru un trai decent, dar care au multă lumină pe chip și credință în ajutorul lui Dumnezeu. Am plecat încărcați cu emoție și bucurie, având mulțumirea că prin implicarea Bisericii multe persoane aflate în situații dificile găsesc alinare și sprijin. Aducem mulțumire atât elevilor cât și tuturor cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Take Ionescu” implicate în buna desfășurare a acestui proiect, care a oferit elevilor ocazia de a face bine, de a înțelege faptul că valoarea unei fapte poate schimba vieți”, a precizat Viorica Adriana Iancu, Consilier social.