marți, 9 decembrie 2025

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.C.DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., prin DSF PROJECT RETELE S.R.L.

S.C.DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., prin DSF PROJECT RETELE S.R.L., sediul in comuna Popesti-Leordeni, Strada Sabarului NR.7b, Judetul Ilfov, titular al proiectului “Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Vladesti, Judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Directia Judeteana de Mediu Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Vladesti,Judetul Valcea”, ce urmeaza a se desfasura in comuna Vladesti, satele Vladesti, Priporu , judetul Valcea.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea din Str. Remus Bellu, nr.6, Ramnicu Valcea, Luni-Joi, intre orele 09:00-14:00 si Vineri intre orele 09:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet:https://djmvl.anmap.gov.ro, accesand domeniul Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii compentente pentru protectia mediului.

2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.