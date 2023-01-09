Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea, în prima linie a campaniei de la Buzău – sprijin direct pentru candidatul Ștefăniță Avramescu la Consiliul Județean

sâmbătă, 6 decembrie 2025

Antonio Popescu, unul dintre parlamentarii activi și vocali ai partidului la nivel județean și național, s-a implicat direct în susținerea candidaturii lui Ștefăniță Avramescu, reprezentantul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

Nu doar declarațiile, ci și faptele au stat la baza susținerii sale. Antonio Popescu s-a aflat personal la Buzău, participând alături de echipa locală la întâlniri, discuții cu cetățenii menite să transmită electoratului alternativa propusă de AUR pentru administrația județeană.

În ziua votului, deputatul de Vâlcea va continua să fie prezent pe teren, participând activ la buna desfășurare a scrutinului, monitorizând procesul electoral și sprijinind echipele din secțiile de votare. Gestul său este privit ca o dovadă de solidaritate între organizațiile AUR din țară și ca un semnal că formațiunea mizează pe unitate și mobilizare în lupta electorală.

Sprijinul acordat de Antonio Popescu candidatului Ștefăniță Avramescu arată intenția AUR de a forma o rețea politică internă solidă, unde parlamentarii și liderii locali colaborează pentru a impulsiona votul și pentru a susține candidații în competițiile județene. Pentru electoratul AUR din Buzău și Vâlcea, mesajul este simplu: partidul se mișcă unitar, iar liderii săi nu ezită să iasă în față atunci când miza este importantă.