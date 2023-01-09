sâmbătă, 20 decembrie 2025

Annabella extinde rețeaua comercială: Retail Park Nord, deschis în zona de nord a municipiului

Râmnicu Vâlcea are, începând de astăzi, un nou punct de atracție pentru cumpărături și petrecerea timpului liber: Annabella Retail Park Nord, inaugurat joi, 18 decembrie, la ora 10.00, pe Calea lui Traian nr. 220.

Deschiderea marchează extinderea unuia dintre cele mai puternice branduri locale în retail, Annabella, consolidând zona de nord a orașului ca un veritabil hub comercial, cu acces facil pentru mii de locuitori.

Branduri cunoscute și produse românești

Spațiul comercial găzduiește nume deja familiare consumatorilor: Annabella, cu o selecție amplă de produse locale și românești, Sinsay, pentru iubitorii de modă și accesorii, KiK, cu articole vestimentare și pentru casă la prețuri accesibile, Action, retailer apreciat pentru diversitatea produselor și ofertele sale.

Annabella a pregătit surprize și cadouri pentru vizitatori, accentul fiind pus pe atmosfera de sărbători și pe ideea de experiență prietenoasă pentru întreaga familie.

Un nou concept comercial pentru zona de nord

Annabella Retail Park Nord a fost conceput ca un spațiu modern, orientat către cumpărături rapide, dar și către petrecerea timpului liber – un loc unde clienții pot găsi de la produse alimentare și articole de sezon, până la cadouri inspirate pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Prin această investiție, dezvoltatorul continuă extinderea rețelei Annabella și își reafirmă rolul de lider în retailul local, într-un context în care orașul solicită tot mai multe spații comerciale accesibile și bine integrate în zonele rezidențiale.

O inaugurare cu mesaj: „Deschidem și dăruim”

Atmosfera festivă, decorațiunile specifice și surprizele pentru copii și adulți au completat momentul deschiderii. Mesajul lansat – „Deschidem și dăruim” – transmite ideea de apropiere față de comunitate, mai ales într-o perioadă a anului în care cumpărăturile devin parte a tradiției sărbătorilor.

Cu această inaugurare, Râmnicu Vâlcea bifează încă un pas înainte în dezvoltarea retailului local, iar locuitorii zonei de nord câștigă acces rapid la branduri populare și produse variate, într-un spațiu modern și ușor accesibil.