sâmbătă, 20 decembrie 2025

Annabella anunță programul special de sărbători pentru clienți

Lanțul de magazine Annabella a făcut public programul de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât vâlcenii să își poată organiza cumpărăturile din timp, fără aglomerație și fără inconvenientele cauzate de zilele libere legale.

Potrivit anunțului oficial, magazinele Annabella vor funcționa după un orar special în zilele de Crăciun și de Anul Nou:

24 decembrie 2025 – deschis între 07:00 și 19:00 , pentru cei care își pregătesc ultimele cumpărături înainte de Ajun.

25 decembrie 2025 – închis , angajații beneficiind de zi liberă pentru a petrece Crăciunul alături de familie.

26 decembrie 2025 – deschis între 10:00 și 18:00.

Programul se modifică și la final de an:

31 decembrie 2025 – deschis între 07:00 și 19:00 .

1 ianuarie 2026 – închis , în prima zi a noului an.

2 ianuarie 2026 – deschis între 10:00 și 18:00.

Reprezentanții Annabella transmit că acest program adaptat este stabilit astfel încât atât clienții, cât și angajații să se poată bucura în mod firesc de sărbători, fără a afecta necesarul de aprovizionare al cumpărătorilor.

Prin acest anunț, retailerul recomandă clienților să își planifice cumpărăturile din timp, mai ales pentru zilele de 24 și 31 decembrie, care sunt în general cele mai aglomerate.

Annabella rămâne, astfel, unul dintre principalii retaileri care asigură un program accesibil și echilibrat în perioada sărbătorilor, oferind servicii adaptate nevoilor comunității.